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Архангельский наркодилер не оправдал доверия и помещен в СИЗО

Прокуратурой Архангельской области поддержано ходатайство следователя об изменении меры пресечения обвиняемому с домашнего ареста на заключение под стражу.

Из представленных в обоснование заявленного ходатайства и исследованных судом материалов уголовного дела следует, что Ломоносовским районным судом г. Архангельска в отношении 25-летнего мужчины за совершение преступления, связанного с незаконным сбытом наркотиков, 03.03.2023 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Однако ожидание окончания расследования уголовного дела по месту жительства мужчину не устроило и 15.03.2023 последний срезал электронный браслет контроля и скрылся.

06.04.2023 мужчина задержан, после чего Ломоносовский районный суд согласился с позицией прокурора и избрал по ходатайству следователя в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), инкриминируемое обвиняемому, относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Расследование уголовного дела продолжается.

 

10 апрель 16:17 | : Происшествия

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