Новодвинец предстанет перед судом за убийство кошки

Прокурором г. Новодвинска утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель).

Установлено, что мужчина 09.02.2023, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с сожительницей по месту своего жительства, пренебрегая общепринятыми нормами морали и гуманного обращения с животными, схватил принадлежащую им кошку, стал душить её, а затем, положив на стол, свернул ей шею. От совершенных преступных действий животное погибло.

Обвиняемый объяснил свое поведение тем, что кошка рассыпала таблетки и мешала ему разговаривать с сожительницей.

Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью.

Дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 2 Новодвинского судебного района Архангельской области.