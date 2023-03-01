Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Новодвинец предстанет перед судом за убийство кошки

Прокурором г. Новодвинска утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя, обвиняемого  по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель).

Установлено, что мужчина 09.02.2023, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с сожительницей по месту своего жительства, пренебрегая общепринятыми нормами морали и гуманного обращения с животными, схватил принадлежащую им кошку, стал душить её, а затем, положив на стол, свернул ей шею. От совершенных преступных действий животное погибло. 

Обвиняемый объяснил свое поведение тем, что кошка рассыпала таблетки и мешала ему разговаривать с сожительницей.

Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью.

Дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 2 Новодвинского судебного района Архангельской           области.

28 март 08:58 | : Происшествия

Главные новости


«Почему у нас такие дорогие квартиры?». Депутаты АрхГорДумы за неделю
Здравствуй, детство с автоматом! Вояки вышли на «Позицию»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2023 (304)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)


Деньги


все материалы
«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20