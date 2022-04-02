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Северодвинский живодер, повесивший собаку, получил всего 240 часов трудотерапии

Северодвинский городской суд  согласился с позицией государственного обвинения и признал ранее не судимого 38-летнего жителя города Северодвинска виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным из корыстных побуждений, повлекшее его гибель).

Судом установлено, что мужчина 28.05.2022, находясь  в состоянии алкогольного опьянения на территории лесистой местности заводского парка, выгуливая собаку соседа по квартире, сделал петлю из собачьего поводка, который накинул животному на шею, сам поводок перекинул через ветку дерева, закрепив свободный конец таким образом, чтобы собака оказалась в висячем положении, после чего покинул территорию парка.

В результате совершенных преступных действий  животное погибло.

Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Приговор суда в законную силу не вступил.

 

01 август 15:07 | : Происшествия

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