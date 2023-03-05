Пьяный водитель из Архангельской области получил срок за смерь пассажирки

Вступил в законную силу приговор Красноборского районного суда от 27.01.2023 в отношении 22-летнего жителя Верхнетоемского района, признанного виновным в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем без водительского удостоверения, в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека ( п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Судом установлено, что в ночь с 06.09.2023 на 07.09.2022 виновный, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, без водительского удостоверения на право управления автомашиной «MAZDA-323», допустил съезд с проезжей части дороги «Усть-Вага-Ядриха» Верхнетоемского района и опрокидывание, в результате чего пассажирка, находящаяся в салоне машины осужденного, скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

По иску прокурора Верхнетоемского района с осужденного взыскана компенсация морального вреда потерпевшему – ребенку погибшей в размере 1,5 млн рублей.

Апелляционную жалобу защитника осужденного о суровости наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.

(фото с https://avtospravochnaya.com/dtp/7071)



