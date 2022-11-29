Главбух из Пинежского района попалась на присвоении 3 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера коммерческой организации из Пинежского района, подозреваемой в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в крупном и особо крупном размерах).
По версии следствия, в 2018-2022 годах подозреваемая, являясь материально ответственным лицом, совершила присвоение денежных средств на общую сумму более 3 миллионов 300 тысяч рублей, составив бухгалтерские документы под видом оплаты товаров для нужд организации, которые в действительности не приобретались, а также путем неправомерного начисления заработной платы.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК ОМВД России по Пинежского району.
В ходе допроса подследственная признала свою вину и пояснила следователю, что денежные средства тратила на личные нужды.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъята необходимая документация. Производится сбор доказательственной базы.
Следствие ведет следственный отдел по Пинежскому району регионального Следственного управления СК России.