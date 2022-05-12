Главбух МО в Пинежском районе путала государственные средства со своими

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждены уголовные дела в отношении бывшего главного бухгалтера администрации одного из муниципальных образований Пинежского района, подозреваемой в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение).
По версии следствия, в 2016- 2019 годах подозреваемая совершила хищение путем присвоения денежных средств на общую сумму более 140 тысяч рублей, составив бухгалтерские документы под видом оплаты товаров и услуг для нужд администрации по договорам гражданско- правового характера, которые в действительности не приобретались и не оказывались.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъята необходимая документация. Производится сбор доказательственной базы.
Уголовные дела возбуждены на основании материалов, представленных ОЭБиПК ОМВД России по Пинежского району. Ранее заподозренная привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, приговором суда она была осуждена к лишению свободы условно. В ходе допроса она признала свою вину.