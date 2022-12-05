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В Архангельске во время ночного пожара погибла пожилая женщина

28 февраля 2023 года ночью в квартире многоэтажного дома № 177 по проспекту Советских Космонавтов в г. Архангельске произошло возгорание. После локализации пожара обнаружен труп 85-летней пожилой женщины. Причина ее смерти устанавливается. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшей и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Рассматривается версия, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем погибшей. 

 

03 март 17:07 | : Происшествия

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