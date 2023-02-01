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Пожар в архангельской многоэтажке унес жизнь мужчины

19 февраля 2023 года ночью в квартире многоэтажного дома по           ул. Целлюлозная произошло возгорание. После локализации пожара обнаружена пострадавшая 81-летняя женщина, а также тело 55-летнего  жильца указанной квартиры.

Предварительная причина его смерти - отравление продуктами горения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Рассматривается версия, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем погибшего при курении. 

(https://news.myseldon.com/ru/news/index/279429010

 

25 февраль 10:43 | : Происшествия

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