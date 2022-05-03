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Найден труп на пепелище в Плесецком районе

4 августа 2022 года  ночью в жилом  доме, расположенном в  поселке Коковка, произошло возгорание. Сотрудниками пожарной части на месте пожара обнаружено тело 55-летнего мужчины. Причина смерти - устанавливается. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

Рассматривается версия, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем.

 

05 август 14:36 | : Происшествия

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