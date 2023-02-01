В Архангельске из-за разини-сотрудника обнесли офис предприятия

Утром 21 февраля в полицию Архангельска обратились сотрудники предприятия, расположенного в Ломоносовском округе. Из их офиса, в котором идет ремонт, пропали электроинструменты, кабель и тепловая пушка. Общая стоимость похищенного составила более 50 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан нигде не работающий 50-летний житель Плесецкого муниципального округа. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичные криминальные деяния.

По имеющейся информации, офис предприятия располагается в пристройке к жилому дому, попасть в которую можно, в том числе, и через подвальное помещение. В день совершения преступления кто-то из сотрудников ТСЖ забыл закрыть дверь на цокольный этаж, располагающуюся рядом со входом в подъезд. Этим и воспользовался злоумышленник. В вечернее время он спустился в подвал и проник в офис. Мужчина сложил в сумку электроинструмент, взял в руки тепловую пушку и таким же путем вышел на улицу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

Часть похищенного изъята стражами порядка в ходе обыска в хостеле, где остановился подозреваемый. В скором времени имущество будет возвращено владельцу.