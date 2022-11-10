Житель Архангельска после выпивки имел привычку грабить и убивать

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 33-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж) и ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием установлено, что 14 ноября 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыто похитил из квартиры случайного знакомого в областном центре игровую консоль с джойстиками и оптический терминал, после чего с похищенным имуществом общей стоимостью более 24 тысяч рублей скрылся с места преступления, распорядившись им по своему усмотрению.
Он же, 12 мая 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях в квартире дома на улице Попова в городе Архангельске, в ходе ссоры, возникшей из-за оскорблений, руками и ногами избил 39-летнего потерпевшего, а также нанес ему не менее 4 ударов ножом в область груди и шеи. Через некоторое время обвиняемый вместе с двумя свидетелями убийства, также причинившими потерпевшему побои, вынес тело пострадавшего в подъезд дома, где оно и было обнаружено жильцами.
В ходе допроса подследственный свою вину не признал.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.