В Архангельске задержан 17-летний сбытчик наркоты

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий около дома по проспекту Советских Космонавтов сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Архангельску был установлен и задержан 17-летний архангелогородец.
В ходе личного досмотра у него обнаружен и изъят сверток, в котором находилось 50 замотанных в изоленту пакетиков с неизвестным веществом. Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра областного УМВД изъятое признано наркотическим средством в крупном размере.
По имеющимся данным, злоумышленник планировал распространить запрещенные вещества путем оборудования так называемых тайников с «закладками» на территории областного центра. По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Дело принято к производству следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.