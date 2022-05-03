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В Архангельске задержан 17-летний сбытчик наркоты

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий около дома по проспекту Советских Космонавтов сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Архангельску был установлен и задержан 17-летний архангелогородец.


В ходе личного досмотра у него обнаружен и изъят сверток, в котором находилось 50 замотанных в изоленту пакетиков с неизвестным веществом. Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра областного УМВД изъятое признано наркотическим средством в крупном размере.


По имеющимся данным, злоумышленник планировал распространить запрещенные вещества путем оборудования так называемых тайников с «закладками» на территории областного центра. По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.


Дело принято к производству следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.


09 август 09:22 | : Происшествия

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