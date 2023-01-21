В Шенкурском районе случилась очередная пьяная поножовщина

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 42-летнего жителя Шенкурского района в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

Следствием установлено, что 6 ноября 2022 года вечером в квартире дома в деревне Бобыкинская обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры и возникших личных неприязненных отношений нанес не менее 16 ударов ножом по голове и телу 47-летнему знакомому. Благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи, потерпевший остался жив. После совершения указанных действий он демонстрировал клинок ножа и угрожал расправой двум зашедшим в квартиру местным жителям, если они кому-либо расскажут о его причастности к ранениям потерпевшего.

В ходе допроса подследственный признал свою вину частично и пояснил следователю, что ударил потерпевшего ножом, так как тот его сначала ударил рукой по лицу. Причину конфликта он не помнит.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.