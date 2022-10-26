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Житель Котласа чуть не расстался с жизнью за грубое слово

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 35-летнего жителя города Котласа в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что 1 августа 2022 года вечером в хозяйственной постройке у частного дома в городе Котласе обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры и возникших личных неприязненных отношений к 34-летнему знакомому нанес тому удар ножом в область грудной клетки слева. Раненый потерпевший покинул строение и обратился за медицинской помощью, благодаря чему остался жив.  

В ходе допроса подследственный признал свою вину и пояснил следователю, что попросил у потерпевшего прикурить, тот грубо ему ответил. При этом он ранее неоднократно  угощал потерпевшего спиртными напитками. В порыве гнева взял нож и ударил того клинком. В содеянном раскаивается. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в  суд  для рассмотрения по существу.

23 ноябрь 08:39 | : Происшествия

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