Житель Котласа чуть не расстался с жизнью за грубое слово

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 35-летнего жителя города Котласа в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следствием установлено, что 1 августа 2022 года вечером в хозяйственной постройке у частного дома в городе Котласе обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры и возникших личных неприязненных отношений к 34-летнему знакомому нанес тому удар ножом в область грудной клетки слева. Раненый потерпевший покинул строение и обратился за медицинской помощью, благодаря чему остался жив.
В ходе допроса подследственный признал свою вину и пояснил следователю, что попросил у потерпевшего прикурить, тот грубо ему ответил. При этом он ранее неоднократно угощал потерпевшего спиртными напитками. В порыве гнева взял нож и ударил того клинком. В содеянном раскаивается.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.