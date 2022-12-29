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В Мезенском районе ушел под лед многотонный "КАМАЗ"

25 января в межмуниципальное отделение МВД России «Мезенское» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ледовой переправе через реку Кимжа.

По предварительной информации, в период с 19.00 до 20.00 рядом с 340 километром региональной автодороги «Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень» под лед частично провалился автомобиль «КАМАЗ», груженый углем.

На место незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Установлено, что водитель покинул место происшествия до приезда стражей порядка.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Проверяется соответствие массы груженого автомобиля установленному ограничению в 25 тонн. Проезд на переправе через реку Кимжа осуществляется по понтонной переправе.

26 январь 11:33 | : Происшествия

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