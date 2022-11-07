Большое ДТП под Котласом в новом году, 7 пострадавших

Вчера в полицию Котласского района поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 13.40 на 424-ом километре автодороги «Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово».
По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля «Volkswagen», следуя со стороны поселка Приводино в направлении деревни Курцево, при совершении обгона движущегося впереди транспортного средства в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен» выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «Нива».
По имеющейся информации, в результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили семь человек, в тот числе четверо детей: в автомобиле «Нива» пять человек (32-летний водитель, его 31-летняя супруга и дети 2, 7 и 13 лет), а также два пассажира иномарки (34-летняя женщина и 6-летний мальчик). Пострадавшие госпитализированы.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.