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ЧП, которые чаще всего происходят в квартирах и на дачах в новогодние праздники  

Заливы в квартирах составляют самую высокую долю обращений – 52 %. Те, кто праздновал Новый год на даче, с такими проблемами почти не сталкивались, за исключением нескольких отдельных случаев, когда происходили поломки водопроводных сетей. Например, после Нового года у жителя Казани в загородном доме на кухне произошли неполадки с краном, из-за чего водой был затоплен весь первый и цокольный этажи. Страховое возмещение владельцу недвижимости превысило 350 тыс. руб.

  На втором месте по количеству происшествий – пожары (24 %). Эти бедствия в подавляющем большинстве случаев происходили в дачных домах и банях. 

 О кражах в праздники собственники застрахованного имущества сообщали существенно реже – 10 % обращений. При этом все случаи касались хищений вещей из загородных домов, гаражей и других строений, когда, очевидно, хозяев не было на месте. В частности, владельцы участков заявляли о воровстве хозяйственных ёмкостей, личных старинных вещей, металла, электроинструментов, бытовой техники. Очень часто злоумышленники попутно ломали входные двери и окна, иногда – портили печь и другое имущество.

Незначительная доля обращений была связана с такими инцидентами на дачных участках, как заморозка водопроводных и отопительных систем, а также повреждениями строений из-за сильного ветра и накопившегося снега.

«Если посмотреть сводную статистику за весь уходящий год, больше всего заявленных событий с застрахованным жильем были связаны с заливами – 57 %. Заливы нередко происходят и в новогодние праздники, поэтому и в этот период не стоит забывать следить за исправностью систем водоотведения и других инженерных систем. Что касается пожаров – то это также достаточно высокий риск. В праздники, когда люди часто используют фейерверки, хлопушки, свечи и другие пожароопасные предметы, внимание владельцев жилья рассеивается, особенно важны меры пожарной безопасности. Рекомендуется проверять исправность электропроводки, приборов и электрооборудования, так как их аварийная работа – самая частая причина возгораний», – советуют опытные страховщики.  

25 декабрь 10:00 | : Происшествия

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