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Гостинг (динама) на рынке труда СЗФО

Служба исследований hh.ru в ходе опроса выяснила, что больше половины соискателей, живущих в СЗФО сталкивались с тем, что работодатели переставали общаться с ними и исчезали в ходе процесса трудоустройства. Оказалось, что Северо-Западный ФО находится на 1 месте в России по количеству случае гостинга (резкое прекращение каких-либо отношений без предупреждения и объяснения возможных на то причин) со стороны работодателей. 

Исследование hh.ru показало, что 31% соискателей из регионов СЗФО сталкивались с тем, что потенциальный работодатель пропадал после проведенного собеседования, не дав обратной связи. Ещё 17% местных соискателей не смогли связаться с работодателем после того, как компания позвала на собеседования. 5% потеряли контакт с работодателем несмотря на то, что компания уже выставила оффер, то есть предложила работу, но без объяснения причин больше не стала общаться с кандидатом. 

Не сталкивались с гостином со стороны компаний лишь 47% местных соискателей, что лишь на 2% выше средних российских показателей. Таким образом, СЗФО занял 1 место по стране по количеству случаев гостинга со стороны работодателей, на втором месте – Приволжский ФОь, там с гостингом сталкивались почти 51% местных жителей на третьем – Сибирский ФО (50%). 

В разрезе профессий чаще других страдают от того, что работодатели перестают выходить на связь соискатели из сферы «Маркетинг, пиар, реклама» (66% представителей этой сферы жаловались на гостинг), а также ИТ-сферы (62%) и управления персоналом (60%). Реже других с такой проблемой сталкивались работники сферы «Строительство и недвижимость» (62% опрошенных заявили, что не сталкивались с гостингом), представители сферы транспорта и закупок (по 58% в каждой сфере).   

Примечательно, что мужчины сталкиваются с гостингом на 4% чаще, чем женщины. В разрезе возраста соискателей чаще других страдают из-за исчезновения работодателя после собеседования молодые респонденты (39% представителей в возрасте от 25 до 34 лет). Начинающие специалисты (от 18 до 24 лет) чаще других сталкиваются с тем, что работодатели перестали отвечать после того, как позвали на собеседование (17% случаев). И в свою очередь каждый десятый (10%) соискатель зрелого возраста (старше 55 лет) сталкивался с тем, что работодатель уже предлагал работу, выставлял оффер и все равно пропадал.  


05 декабрь 08:20 | : Экономика

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