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"ЭкоИнтегратор": "Когда люди отдыхают, мы работаем"

14 декабря состоялось совещание по вопросам вывоза ТКО в новогодние праздники.

 На онлайн-встрече присутствовали министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, руководитель ЦУР Архангельской области, генеральный директор ЭкоИнтегратора и представители администраций муниципальных образований Архангельской области.

 Главный вопрос повестки – недопущение повторения ситуации с невывозом мусора в новогодние праздники по причине недостаточной уборки снега в прошлом году, что влечет за собой отсутствие подъездных путей к контейнерным площадкам.

 На совещании генеральный директор ЭкоИнтегратора Валерий Шушков заявил, что региональный оператор не ослабит работу в новогодние праздники: «Когда у людей отдых, у нас работы всегда прибавляется». Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, бригады мусоровозов будут укомплектованы. Более того, в Архангельской области задействуют дополнительные мусоровозы «на усиление».

 Не уйдет на выходные и колл-центр, где жители могут задать свои вопросы – диспетчеры также будут работать с 9:00 до 21:00 ежедневно и без перерывов:

8 800 700 81 91
+7 (8182) 63-70-02
+7 965 734 70 04 (WhatsApp для письменных обращений).

15 декабрь 16:55 | : Экономика

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