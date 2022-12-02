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Северодвинка погналась за деньгами, но попала в лапы мошенников

В полицию города Северодвинска обратилась 44-летняя женщина. Она рассказала, что осенью этого года ей неоднократно звонили неизвестные, которые представились сотрудниками брокерской фирмы. Злоумышленникам удалось убедить женщину в возможности быстро и гарантированно получить дополнительный доход, занявшись инвестированием.

Консультации проходили по видеосвязи в одном из популярных приложений для дистанционного общения. Там же северодвинка получала ссылки на различные онлайн-платформы, механизм работы которых ей подробно объяснял «личный брокер».

Вначале «ставки» были невысоки и женщина даже получала выплаты под видом прибыли. Решив увеличить доход, женщина оформила кредитную карту и потребительский заем на сумму более 800 тысяч рублей. Большую часть этой суммы она потратила на «инвестирование».

Женщина раскрыла обман после того, как проверила свои банковские переводы. Оказалось, что денежные средства она отправляла не на свой счет, а на различные online-кошельки неизвестным лицам.

Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают граждан о необходимости быть бдительными! Критически относитесь к информации о быстром заработке в сети Интернет. Для совершения операций с ценными бумагами пользуйтесь услугами официально зарегистрированных организаций. Ни в коем случае не совершайте банковских операций, назначение которых вам непонятно и не переводите денежные средства незнакомым вам людям. Не позволяете мошенникам обманывать вас!

01 декабрь 15:04 | : Происшествия

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