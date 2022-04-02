Сотрудница северодвинского банка спасла женщину от мошенников

В середине июля в отделение банка обратилась 48-летняя жительница города корабелов. Она подала заявку на оформление кредита на крупную сумму, пояснив, что планирует приобрести дачу. Получив денежные средства, женщина тут же решила обналичить всю сумму – более 800 тысяч рублей. Ее поведение насторожило старшего менеджера по обслуживанию клиентов Анну Воронцову. «Клиентка была очень взволнована, постоянно выходила на улицу и консультировалась с кем-то по телефону, поэтому возникло подозрение, что она может действовать по указанию мошенников», – пояснила сотрудница финансовой организации.
Анна попыталась поговорить с клиенткой, но та не шла на контакт, поэтому девушка решила вызвать сотрудников полиции.
Только общаясь со стражами порядка, потерпевшая призналась, что накануне с ней связался мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные пытаются оформить кредит на ее имя. Чтобы предотвратить мошенничество, женщине порекомендовали самой получить заем, опередив афериста, а затем перевести кредитные средства на «безопасные» счета.
Благодаря профессионализму и неравнодушию Анны Воронцовой доверчивую северодвинку удалось уберечь от обмана и долговых обязательств.
Сегодня начальник ОМВД России по городу Северодвинску подполковник полиции Леонид Кульбида в торжественной обстановке вручил старшему менеджеру по обслуживанию клиентов банка Анне Воронцовой Благодарственное письмо. Леонид Андреевич поблагодарил женщину за активную гражданскую позицию и оказание содействия органам внутренних дел в борьбе с киберпреступлениями на территории города Северодвинска.