В Архангельске попался магазинный вор, умыкнувший три пледа

В отдел полиции №5 по обслуживанию УМВД России по городу Архангельску обратился индивидуальный предприниматель. По словам заявителя, из отдела, расположенного в торговом центре Соломбальского округа Архангельска, пропали три пледа общей стоимостью порядка 10 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции 24-летний житель города Северодвинска. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
По имеющейся информации, злоумышленник зашел в отдел по продаже текстильных изделий и, улучив момент, когда его никто не видел, снял с металлических вешалок три пледа, после чего скрылся. Действия подозреваемого запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные в торговом центре.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.