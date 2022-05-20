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В Архангельске попался магазинный вор, умыкнувший три пледа

В отдел полиции №5 по обслуживанию УМВД России по городу Архангельску обратился индивидуальный предприниматель. По словам заявителя, из отдела, расположенного в  торговом центре Соломбальского округа Архангельска, пропали три пледа общей стоимостью порядка 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции 24-летний житель города Северодвинска. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

По имеющейся информации, злоумышленник зашел в отдел по продаже текстильных изделий и, улучив момент, когда его никто не видел, снял с металлических вешалок три пледа, после чего скрылся. Действия подозреваемого запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные в торговом центре.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

19 август 09:29 | : Происшествия

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