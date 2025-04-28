Дмитрий Морев наградил лучших воспитателей Архангельска

Завершился важный городской конкурс «Воспитатель года», названы имена победителей:



1 место – Ольга Пермиловская, воспитатель детского сада № 147 «Рябинушка»

2 место – Елена Леонтьева, учитель-логопед детского сада № 183 «Огонек»



3 место – Карина Чернокова, воспитатель детского сада № 174 «Ягодка»

Градоначальник областной столицы Дмитрий Морев (от всей души);



- Благодарю всех участников, поздравляю финалистов и победителей этого престижного конкурса! Он проводится в Архангельске уже более 30 лет, помогает проявить себя талантливым педагогам и служит развитию дошкольного образования в нашем городе.



Берегини детских сердец – так точно и трогательно называли воспитателей на торжественном мероприятии. Какими станут архангелогородцы будущего, зависит и от педагогов дошкольных учреждений: именно в раннем возрасте формируется личность человека и зажигаются таланты.



На церемонию награждения участников и гостей пригласил детский сад № 6 «Олененок». После экскурсии по садику все остались под огромным впечатлением. Здесь создали уникальный музей памяти «Белые журавли». В нем представлены не только экспонаты: дети и педагоги становятся участниками театрализованных сюжетов о быте военной поры, работе ученых, подвиге бойцов и медсестер.



Музей нашего «Олененка» уже получил высокую оценку на федеральном уровне и включен в Реестр музеев образовательных организаций. Спасибо за пример творческого подхода к патриотическому воспитанию дошколят и гостеприимный прием!