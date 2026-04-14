В Архангельске выбрали "Воспитателя года"

Сегодня подвели итоги юбилейного конкурса «Воспитатель года».

Победителей городского конкурса педагогов чествовали в детском саду № 157 «Сиверко» вместе с членом фракции «Единая Россия» в Гордуме Еленой Ануфриевой.

Дмитрий Морев, глава Архангельска:

- Приятно видеть, как наши дошкольные учреждения не стоят на месте: сады осваивают новые пространства, выигрывают гранты и внедряют современные подходы. Здесь, в «Сиверко», создана целая «арктическая» локация – отличный пример того, как мы знакомим детей с Севером и его богатствами уже с дошкольного возраста.

Этот год особенный: конкурс отмечает 30-летний юбилей и проходит в объявленный Министерством просвещения Год дошкольного образования. 29 участников боролись за звание лучших, и сегодня мы назвали имена победителей.

С большим удовольствием поздравляю:

1 место – Елена Викторовна Ружникова, воспитатель детского сада № 131 «Радуга»

2 место – Карина Олеговна Чернокова, воспитатель детского сада № 174 «Ягодка»

3 место – Дария Александровна Гойгель, воспитатель детского сада № 11 «Полянка»

Наши педагоги – это не просто профессионалы, а настоящие патриоты, которые активно участвуют в жизни города. Уверен, что такие конкурсы стимулируют развитие и помогают делиться опытом. Поздравляю всех финалисток и желаю новых профессиональных побед!