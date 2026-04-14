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В Архангельске выбрали "Воспитателя года"

Сегодня подвели итоги юбилейного конкурса «Воспитатель года». 

 Победителей городского конкурса педагогов чествовали в детском саду № 157 «Сиверко» вместе с членом фракции «Единая Россия» в Гордуме Еленой Ануфриевой. 

Дмитрий Морев, глава Архангельска:

 - Приятно видеть, как наши дошкольные учреждения не стоят на месте: сады осваивают новые пространства, выигрывают гранты и внедряют современные подходы. Здесь, в «Сиверко», создана целая «арктическая» локация – отличный пример того, как мы знакомим детей с Севером и его богатствами уже с дошкольного возраста. 

 Этот год особенный: конкурс отмечает 30-летний юбилей и проходит в объявленный Министерством просвещения Год дошкольного образования. 29 участников боролись за звание лучших, и сегодня мы назвали имена победителей. 

 С большим удовольствием поздравляю: 

 1 место – Елена Викторовна Ружникова, воспитатель детского сада № 131 «Радуга» 

 2 место – Карина Олеговна Чернокова, воспитатель детского сада № 174 «Ягодка» 

 3 место – Дария Александровна Гойгель, воспитатель детского сада № 11 «Полянка» 

 Наши педагоги – это не просто профессионалы, а настоящие патриоты, которые активно участвуют в жизни города. Уверен, что такие конкурсы стимулируют развитие и помогают делиться опытом. Поздравляю всех финалисток и желаю новых профессиональных побед! 

 

17 июнь 16:06 | : Будни

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