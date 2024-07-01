Империя имени «Юлии Федоровой»

7 Июля 2024 г. проходит второй двухмесячный срок задержания Юлии Фёдоровой под стражей. Все с нетерпением ждут, что правоохранительные органы ей инкриминируют.

Мы, в свою очередь, попытаемся разобраться в истории её восхождения на «эшафот», почему такое могло случиться. Без прикрас, объективно. Сейчас функционируют много вариантов происходящих событий. Мы уже поднимали эту тему в статье «Кто заказал Юлию Федорову», где выдвинули свою версию – за бизнесом Федоровой стоят «некие» влиятельные фигуры, чей бизнес, по сути, она и позиционирует как свой, и правоохранительным органам нужна не она, а именно те господа, охота на которых характеризует новую политическую реальность.

Скоро мы узнаем ответ на этот вопрос и от этого зависит понимание самого процесса, который характеризует сами правоохранительные органы, т.к. те обвинения, которые присутствуют сегодня – по меньшей мере смехотворны.

Своё журналистское расследование начнем издалека, с самого начало, с детства Юлии Николаевны.

Юлия родилась в обычной интеллигентной семье учителя школы, её отец – учитель физкультуры – Дризгалович Николай Афанасьевич, был человеком, уважаемым среди коллег, и авторитетным среди учеников. Ученики 70-80 годов, уже прошлого века, 25-й школы города Архангельска (сейчас это экологический лицей) с уважением вспоминают своего преподавателя.

Я думаю, мало кто знает, проезжая по Ленинградскому проспекту у Майского парка (это напротив улицы Красная звезда), что этот парк посадил её отец. Ученики старших классов во время уроков физкультуры в 1979 и 1980 годах, немного отдыхая от физических упражнений, дружно сажали березки, рябинки и разные кустарники. Если там появится памятная доска с именем главного устроителя этого парка (в истории редко остаются имена таких «садовников», а жаль) - Николая Афанасьевича, было бы неплохо. Вот и домашнее задание для Юлии Николаевны.

Юлия росла, как говорится, в «рабочей окраине» – на улице Первомайской. Дворовые ребята были разные, но было много хулиганов, которые с утра до вечера носились по улице, часто забывая делать уроки.

Юлия была немного замкнутой, с хулиганами не общалась, как-то дистанцировалась. Наверное, много читала и жила в каком-то своем мире. Хорошо училась.

Предпосылок превращения её в бизнес- леди высшего уровня не было, не принадлежала она, так сказать, к партийно-советской элите, а была самой обыкновенной девчонкой.

Однако, в стране в начале 90-х поменялась политическая конфигурация и появляется капитализм, в самой первой, разбойничьей форме.

Юлия поступает в институт и знакомится с брутальными ребятами – с Володей Федоровым и его приятелем Юрой Савицким. В отличии от неё, они принадлежали к партийно-советской элите. Были хорошо начитаны и обладали блестящими предпринимательскими талантами.

Мне приходилось в то время, светлых студенческих лет учебы на историческом факультете Архангельского пединститута (пожалуй, самого элитарного (в интеллектуальном смысле), частенько играть на переменках с Володей Федоровым в настольный теннис. Играл он хорошо, поэтому выиграть у него было чрезвычайно трудно.

Так вот, Юлия выходит замуж за Володю и становится Фёдоровой.

В начале 90-х, время «дикого капитализма», все хотели заработать, но денег ни у кого не было – только желание «всё и сразу».

А вот здесь герои нашего повествования – Володя и Юра - находят хороший алгоритм «подняться» (так тогда говорили, имея ввиду – хорошо заработать).

24 мая 1993 года создаётся банк «Двина траст», его организаторами как раз и были Володя и Юра. Идея заключалась в том, что надо привлечь имущество тех, у которых оно было в то непростое время – леспромхозов, потребительских кооперативов и т.д. Которые передают его в доверительное пользование банку с целью его преумножения.

Это было время всяких там «бартеров» и других непонятных сегодня бизнес-схем.

Траст — это договор, по которому человек (учредитель траста) передает имущество управляющему, которым тот обязуется владеть и распоряжаться в интересах конкретных лиц (бенефициаров). Трасты зародились еще во времена Крестовых походов, когда рыцари оставляли свое имущество родственникам и друзьям, чтобы те управляли им в пользу их семей.

Поэтому большая группа бенефициаров (в основном из березниковского района Архангельской области), доверив своё имущество управления банку с целью его преумножения, ждали результатов.

Времена были сложные, всякие там производственные и торговые операции были весьма рискованными, поэтому банк пошёл по весьма простому пути – построения финансовой пирамиды. Брать деньги у простых обывателей под хорошие проценты. Люди поверили и понесли деньги в расчете на то, что банк местный – не обманет.

Володя и Юра не «светились», наняли управляющего, так сказать «зиц- председателя» (не стану называть его имя – неважно). Дела пошли. Появившееся деньги «(бенефициары») пускали на развитие своего бизнеса.

Финансовые возможности новоявленного «Траста» явно не соответствовали его потребностям. Поэтому, решили – крайними будут вкладчики. А как иначе? Капитализм, однако, не до сентиментов. Кто успел «тот и съел». Всё по закону. Объявили банкротство, сотни вкладчиков остались без денег.

15 ноября 1997 года у банка отозвали разрешение на работу с формулировкой «Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неудовлетворительным финансовым положением, неисполнением обязательств перед кредиторами и вкладчиками».

Первый этап «империи» закончился. Был он основан на «честном» отнятии денег у простых людей. Других вариантов тогда не было, во всяком случае на нашем, местном уровне.

Юлия Федорова тогда не присутствовала в этих бизнес-проектах, а была занята другим - семейными проблемами.

Проблемы «Трастовцев» на этом не закончились, полученные в ходе этой аферы деньги были пущены в развитие разных направлений бизнеса, «бенефициары» были довольны. Но вот наши «герои», Володя и Юра, оказались немного не «у дел». А как иначе, если ребята были в «тени», так сказать, неформальные лидеры. Естественно, их попытались «кинуть» на деньги. Но не тут-то было. Юра Савицкий, интеллигент в четвертом поколении, «очкарик», договорился с «комсомольской братвой» о восстановлении справедливости. Естественно, «справедливость» была восстановлена (в духе 90-х).

Новая реальность, в форме «испанской» недвижимости, была восстановлена, социалистическая справедливость отступила, а что делать, если политика государства такая. Всё по закону.

Хоть убейте, но я не верю, что финансовые возможности бывших «трастовцев» и новоиспечённого предпринимателя Юлии Федоровой такие безграничные, что она способна самостоятельно вознестись на такие вершины, на каких она оказалась.

В начале 2000-х ситуация поменялась. В областном и городском бюджете появились деньги, которые можно было «освоить». Соответственно, они и были «освоены». Естественно, появились новые конфигурации и новые «бенефициары», в лице депутатов, которые могли повлиять на принятие решений по направлению финансовых потоков в нужном направлении.

Здесь и вспомнили о Юлии Федоровой, а может и не забывали. Мы не станем говорить, почему именно на ней остановили свой взгляд новые «бенефициары». Это не наш формат, «Rusnord» не относится к категории «желтой прессы», поэтому этот момент мы пропустим.

2 августа 2013 года был зарегистрирован ООО «Трест столовых», предприятие, которое должно выполнять функции по снабжению большинства учреждений здравоохранений и образования города готовым питанием.

Этот факт весьма интересен по двум причинам: финансовые возможности этого предприятия и возможность конкурентного окружения.

Невозможно создать столь крупное предприятия на пустом месте, без финансовой базы и связей на высшем уровне.

Однако, предприятие было создано, выиграло все конкуры на поставки. Стало зарабатывать деньги.

Сама идея «аутсорсинга» на питание в бюджете, на мой взгляд, коррупционная изначально. Эту нишу осваивают только коммерческие предприятия, причем безусловно аффилированные с отдельными представителями власти, целью которых является получение прибыли любой ценой – снижением расходов на логистику, оплату персонала, снижение качества и ассортимента питания.

ООО «Трест столовых стало прибыльным предприятием, их выручка только за 2023 год составила 622,9 мл. руб. (увеличилась на 22 % с предыдущим годом), а вот чистая прибыль составила всего – 2,1 мл. руб. (упала по сравнению с предыдущим на 84 %!).

На мой взгляд интересные цифры, при таком большом товарообороте такая небольшая чистая прибыль. Наверное, много инвестируют в производство? Совсем нет, на покупку транспорта берут деньги в кредит, получают дотации и финансовую помощь через «Инвестиционную компанию Архангельск» и предоставление грандов и субсидий, через ФНС.

Такая ситуация была не всегда, в начале своей деятельности их чистая прибыль достигала 5 – 8 мл. руб., в 2020 году - аж 15 мл. руб.

Смею предположить, что это не случайно, именно в 2020 году Юлия Николаевна «прикупила» бывший санаторий Областного комитета профсоюзов – «Беломорье», поэтому нужно было «показывать» наличие денег. Хотя их явно не хватало на эту покупку, за 7 лет, судя по официальной статистике, было заработано всего миллионов 45 млн. руб.

Официально санаторий был продан ООО «Фишка», где она была единственным учредителем, а директором был её брат Дризгалович Виталий Николаевич, всего за 80 мл рублей, хотя по мнению экспертов рыночная цена его составляла не менее 300 мл. руб.

Правда, до этого «Беломорье» был загнан в долговую «яму», когда на директора даже завели уголовное дело по неуплате заработной плате в размере 11 млн. руб.

Безусловно, не имея «своих» людей в верхних эшелонах власти подобного рада приватизацию нельзя было провернуть, тем более через пару лет после этой покупки, когда все необходимые инвестиции в санаторий были сделаны, начали из него «вынимать» деньги. Соответственно чистая прибыль ООО «Фишка» за 2023 год составила всего 11 млн. руб. (против 2020 – 2021 гг., когда она была в размере 20 млн. руб.).

Следовательно, можно предположить, что основные «бенефициары» Юлии Федоровой потребовали у неё, за последние два года выемки денег из этих предприятий, что значительно тормозило их развитие и её карьерный рост.

Да, «империя» Юлии Федоровой для местного уровня весьма значительна, но правильно было бы назвать «Империя имени Юлии Федоровой», как московская кондитерская фабрика «Имени Н.К. Крупской».

Как вы считаете, какое отношение Надежда Константиновна имеет отношение к производству конфет на ней?

P.S. Когда статья готовилась к публикации, стало известно, что мера пресечения для Юлии Фёдоровой изменена с камеры СИЗО на содержание под домашним арестом. Для многодетной мамы – вполне справедливое решение.

Михаил Скоморохов, специально для «Rusnord»