Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Но, поехали!

Кто-то верит в гороскопы, кто-то нет… но знать и быть готовым никому не повредит.

Восточный Новый год наступает 17 февраля 2026 года, и начнется он не просто с энергией Красной Огненной Лошади — этот день ознаменован еще и кольцеобразным солнечным затмением, которое придает моменту особую силу и судьбоносный оттенок. Такое совпадение усиливает символику нового цикла: перемены, внутренние перерождения и решительный скачок вперед.

Лошадь и стихия Огня — редкое сочетание, которое повторяется раз в 60 лет.

Лошадь занимает седьмое место в 12-летнем цикле китайского зодиака и считается символом импульса, свободы, решимости и неукротимого стремления вперед.

В китайской системе каждый год находится под покровительством не только зодиакального животного, но и одной из пяти стихий — Дерева, Огня, Земли, Металла и Воды. В 2026 году к образу Лошади добавляется энергия Огня — самой активной, пылкой и стремительной из всех стихий. В результате рождается образ Огненной Лошади — харизматичной, вдохновляющей, неудержимой. Она ведет за собой, разгоняет тьму, вселяет энтузиазм, но и требует большой внутренней дисциплины. Это будет год перемен, лидерства, страсти и испытаний на зрелость духа.

Лошадь — это энергия движения. По словам астролога, люди, рожденные под этим знаком, наделены врожденным стремлением к свободе, любви к жизни, оптимизмом и любознательностью. Их невозможно удержать в рамках — они всегда тянутся к новым горизонтам, идеям, людям: настоящие первопроходцы и вдохновители.

Одним из сильнейших качеств Лошади считается ее природное обаяние — она легко привлекает внимание и вдохновляет окружающих. Ее сложно не заметить, она яркая, экспрессивная, уверенная в себе. Такой человек легко заводит друзей, умеет увлечь, повести за собой. Также Лошади присущи трудолюбие, упорство, честность в достижении целей.

Огненная Лошадь 2026 года усиливает все это вдвойне. Она добавляет темперамента, артистизма, креативного подхода к решению задач, делает акцент на лидерских качествах. Это время, когда особенно удачливы те, кто не боится идти против течения и создавать собственный маршрут. Год может стать прорывным для представителей творческих профессий, бизнеса, спорта, политики — всех, кто готов жить ярко и по-настоящему.

Как и у любой стихии, у Лошади есть теневая сторона. Яркость характера может переходить в резкость, страсть — в импульсивность, стремление к независимости — в отторжение обязательств. Лошадь не терпит давления, и при малейшем намеке на контроль способна взбрыкнуть и уйти. Это делает ее непредсказуемой в отношениях, склонной к эмоциональным взрывам и переменам настроения.

В китайской культуре Лошадь — одно из самых почитаемых и уважаемых животных. Она олицетворяет успех, путь к победе, карьерный взлет и личную свободу. С древнейших времен ее изображали в виде статуй, гравюр, на шелке и фарфоре как символ мужества, воинской доблести и скорости.

Красная Огненная Лошадь обещает время смелых поступков, динамики и эмоциональной яркости. Если предыдущие годы учили терпению и внутренней работе, то теперь Вселенная буквально зовет действовать. При этом важно сохранять баланс между риском и осторожностью — энергия Лошади может подталкивать к поспешным решениям.

2026 год обещает стать периодом активных действий и кардинальных перемен. Энергия Огненной Лошади будет способствовать прорывам во многих сферах жизни, особенно тем, кто готов рискнуть и выйти из зоны комфорта. Ожидается ускорение темпа жизни, возрастание конкуренции и стремительное развитие технологий. Год благоприятен для путешествий, обучения и расширения горизонтов. Однако стоит быть готовым к неожиданным поворотам и необходимости быстро принимать решения.

В профессиональной сфере 2026 год принесет множество возможностей для карьерного роста и финансовых достижений, особенно для тех, кто не боится рисковать и проявлять инициативу. 

Год Лошади — это всегда про движение: активное, целеустремленное, неудержимое. А в сочетании с Огнем он становится настоящим катализатором успеха. 

Под влиянием Красной Лошади особенно процветают профессии, связанные с коммуникацией, лидерством, искусством, спортом, маркетингом, стартапами, шоу-бизнесом, технологиями. Все, где нужна скорость, харизма и смелость — будет в фокусе.

Для бизнесменов и предпринимателей 2026-й принесет мощный импульс роста. Лошадь не терпит рутины — значит, старые модели потребуют обновления. Новаторские решения, нестандартные форматы, новые рынки и креативные подходы окажутся залогом успеха. Это год презентаций, громких запусков, продвижения личного бренда.

Однако, по словам эксперта, импульсивность может стать ловушкой. Быстрые решения, эмоциональные сделки, переоценка сил — частые риски года. Важно не скакать галопом туда, где еще нет почвы, и внимательно выбирать партнеров и союзников. Финансовая интуиция будет сильна, но рациональная проверка должна быть обязательной. Лучшее, что можно сделать в этот год — действовать уверенно, но не безрассудно: Огненная Лошадь любит смелость, но не прощает хаоса.

Огненная Лошадь несет не только энергию, но и опасность перегрева, как физического, так и эмоционального. В 2026 году главной темой здоровья станет баланс. Периоды чрезмерной активности будут сменяться упадком сил, и важно научиться вовремя останавливаться.

Особое внимание стоит уделить сердечно‑сосудистой системе, спине, позвоночнику и нервной системе. Лошадь управляет движением, поэтому тело требует активности, но без изнурения: бег, танцы, плавание, йога, прогулки — все, что дает радость и разрядку.

Эмоциональное выгорание — еще один риск года. Чувства станут ярче, но и напряженнее. Многим будет необходимо больше сна, отдыха, перемены обстановки. Медитация, дыхательные практики, контакт с природой помогут сохранять внутренний огонь, не превращая его в пожарище.

Рацион лучше строить на легких, естественных продуктах с "охлаждающим" эффектом — зелени, овощах, фруктах. Огненной Лошади противопоказан избыток стимуляторов: кофе, алкоголь и ночная работа подорвут энергию.

Год Лошади – это время «тектонических взрывов». Вот примеры событий из ХХ века:

  • 1906 (Огненная Лошадь): Год, когда Российская империя попыталась перекроить свой вековой уклад. Пётр Столыпин начал масштабную аграрную реформу, которая должна была создать класс сильных собственников и предотвратить бунт. Энергия огня проявилась в радикальности мер: старые общинные порядки разрушались ради прогресса.
  • 1918 (Земляная Лошадь): Время полного краха старого мира. В России полыхала Гражданская война, была расстреляна царская семья, принята первая советская конституция. Энергия года была направлена на жесткое перемалывание судеб и установление новой, «земной» реальности.
  • 1942 (Водяная Лошадь): Самый драматичный пример «переломного момента». Начало Сталинградской битвы, где в ожесточенном противостоянии решалась судьба Второй мировой войны. Именно в этот год стратегическая инициатива перешла к Красной армии, что стало началом конца для противника.
  • 1954 (Деревянная Лошадь): В нашей стране этот год стал периодом активного созидания. В СССР стартовало освоение целины, которое потребовало колоссальной мобилизации сил всего народа. В этом же году Крым был передан из состава РСФСР в УССР — решение, эхо которого мы слышим до сих пор.
  • 1966 (Огненная Лошадь): Мир лихорадило: в Китае началась Культурная революция — яркий пример того, как огненная энергия толпы может выйти из-под контроля, сметая вековые традиции и авторитеты. В СССР это время расцвета брежневской эпохи и начало массовой автомобилизации (запуск АвтоВАЗа).
  • 1990 (Металлическая Лошадь): Год «парада суверенитетов» и глобальных геополитических сдвигов. Михаил Горбачёв стал первым и последним президентом СССР, а Германия отпраздновала свое объединение, разрушив Берлинскую стену. Мир стремительно, буквально на глазах менял очертания.
  • 2014 (Деревянная Лошадь): Год триумфа и вызова. Россия провела блистательную Олимпиаду в Сочи, показав миру свои возможности. Затем последовало историческое событие — воссоединение Крыма с Россией, которое кардинально изменило международную обстановку.

Вывод очевиден — 2026 год, замыкая очередной цикл, с высокой вероятностью станет временем разрешения накопленных противоречий. Как и его «собратья», он потребует от нас готовности к переменам и умения быстро адаптироваться к новой реальности.

Не бойтесь завтрашнего дня!

17 февраль 14:00 | : Горячая тема / Будни

Главные новости


Челобитная архангельских и холмогорских пушкарей. Из прошлого Поморья
Стратегия добрых дел. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (213)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20