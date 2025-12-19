Вверх
К осужденным Архангельской области приходят снежные фантазии

Традиционно в зимние дни в колониях и следственных изоляторах организуется творческое мероприятие «Снежные фантазии» среди отбывающих наказаниях. На этот раз  он посвящен символу наступившего года – Лошади. Ежегодное мероприятие направлено на организацию полезной занятости осужденных и развитие их творческой инициативы.

 Главной темой состязания стало создание фигуры символа 2026 года по восточному календарю - Лошади, но с интерпретацией ее образов.  Участники конкурса соревновались в мастерстве работы со снегом, демонстрируя художественные навыки.  У многих снежные фигуры получились весьма реалистичными.

В колонии-поселения №3 УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) состоялся традиционный творческий конкурс «Снежные фантазии». По решению жюри, в состав которого вошли сотрудники отдела по воспитательной работе с осужденными, первое место было присуждено команде отряда №1. Осужденные мужчины создали масштабную скульптуру - величественную вороную лошадь, которая стала центральным украшением режимной территории учреждения. Благодаря мастерству исполнения эта композиция стала бесспорным лидером конкурса. Второе место заняла работа, изображающая яркого шахматного коня. Члены комиссии отметили оригинальность идеи и аккуратность исполнения этой снежной фигуры.

Итоги конкурса на лучшую снежную фигуру в УФСИН России по Архангельской области уже подведут в ближайшее время. 

 

13 январь 09:13 | : Культура

