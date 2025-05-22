Архангельский УФСИН помянул погибшего в Чечне бойца спецназа

В УФСИН России по Архангельской области сегодня вспоминают инструктора штурмового отделения спецназа Дмитрия Кононова, который погиб во время служебной командировки в Чеченскую Республику 25 лет назад.

На месте захоронения бойцов отряда специального назначения «Сивуч» встречала мама Надежда Николаевна. Здесь сегодня собрались те, кто служил с Дмитрием, и те, кто знает его историю и подвиг со слов старших товарищей. Среди пришедших и ветераны спецназа, которые были в той командировке вместе с Дмитрием Коновым. Они возложили цветы и вспомнили честного офицера, отличного друга и надежного товарища.

22 мая 2000 года группа, в составе которой был младший лейтенант Кононов, вела зачистку территории на берегу реки Сунжи. Спецназовцы в кустарниках под деревьями обнаружили замаскированные позиции бандитов. При осмотре этого района Дмитрий услышал щелчок мины-ловушки типа «сюрприз», которая сработала от нажатия на замаскированный грунт. В тот момент боец отряда «Сивуч» Дмитрий Кононов принял решение, спасшее жизнь четырём его товарищам, но нанёсшее ему минно-взрывные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

За проявленные отвагу, мужество и героизм при выполнении служебно-боевого задания младший лейтенант внутренней службы Дмитрий Кононов Указом Президента Российской Федерации награждён орденом Мужества (посмертно).