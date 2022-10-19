"У него была стопроцентная отсрочка". В Котласе простились с многодетным бойцом СВО

Сегодня в Котласском дворце культуры прошла траурная церемония прощания с Алексеем Карпуниным, нашим земляком, погибшим 13 ноября в зоне проведения спецоперации на Украине.
Алексей Карпунин решил ехать на Донбасс добровольцем. В начале осени заключил контракт, а 13 октября в звании рядового Алексей погиб в тяжелом бою под Соледаром при выполнении боевых задач в ДНР. У погибшего участника СВО остались пятеро детей.
- У Алексея Георгиевич была стопроцентная отсрочка от частичной мобилизации: пятеро детей.
Четверо на содержании родителей. Но он сделал все, чтобы попасть в зону проведения специальной военной операции, - говорила на церемонии прощания глава городского округа "Котлас" Светлана Дейнеко. - Четыре девочки и мальчик. Красивые, талантливые, умные. Вы будете продолжателями своего героического папы".
Заместитель руководителя администрации – директор департамента контроля и совершенствования государственного управления администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области Владимир Ананьев говорил о том, как важно отдать воинские и гражданские почести российскому солдату.
- Как и десятки тысяч российских солдат, он по зову своего сердца, будучи истинным патриотом, с оружием в руках встал на защиту нашей страны. При выполнении боевых задач геройски погиб за нас с вами.
Военный комиссар городов Котлас и Коряжма, Котласского района Вадим Шумилин обратился к родным, близким, друзьям:
- Мы провожаем сегодня Алексея, Георгиевич, бойца, защитника Отечества. Алексей в 1994-1995 году прошёл армейскую службу, жил и работал в нашем городе. После начала специальной военной операции им было принято решение стать добровольцем, и он убыл в ЛНР, ДНР для защиты интересов нашего государства. 13 октября Алексей Карпунин героически погиб. От имени Министерства обороны, от имени личного состава военного комиссариата Архангельской области примите самые искренние соболезнования по поводу гибели, Алексея. Память о нем навеки останется в наших сердцах.
Семье погибшего на вечное хранение был передан свернутый над гробом российский флаг, как символ признания его заслуг перед Отечеством и глубокого уважения к нему Российского государства.
Елена Ломова