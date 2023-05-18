Власти Плесецкого округа выдали ребенку-сироте вместо квартиры халупу

Прокуратурой Плесецкого района проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения жилищных прав лица, относящегося к категории детей-сирот.

Постановлением администрации МО «Плесецкий район» от 26.01.2015 за ребенком-сиротой закреплено право на жилую площадь в п. Верховский, собственником которой является администрация.

По результатам внешнего осмотра дом и жилое помещение находились в аварийном состоянии, однако в нарушение требований действующего законодательства мероприятия по сохранению, содержанию и ремонту указанного жилого помещения надлежащим образом не организованы, обследование жилого помещения межведомственной комиссией для решения вопроса о признании его непригодным для проживания не проведено.

В связи с выявленными нарушениями врио главы Плесецкого муниципального округа внесено представление, которое признано обоснованным, к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо.

В целях устранения выявленных нарушений проведено межведомственное обследование жилья, по результатам которого установлено, что оно не соответствует предъявляемым требованиям. В связи с чем, на основании распоряжения администрации Плесецкого муниципального округа оно признано непригодным для проживания.

Постановлением администрации Плесецкого муниципального округа Архангельской области от 30.03.2023 ребенок-сирота включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории Плесецкого муниципального округа Архангельской области.