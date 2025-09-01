Там, где рождаются законы. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народным избранникам столицы Поморья было не до скуки.

Городской парламент продолжил славную традицию знакомить молодое поколение с процессом законотворчества. На этот раз в кулуарах побывали учащиеся 8-х классов школы №14. Их встретил председатель Думы Иван Воронцов. Он рассказал об истории представительного органа, который в этом году отмечает 240 лет, истории города и планах на будущее.

Большинство учеников уже выбрали будущую профессию. Многие из них занимаются спортом. Например, четыре девочки из класса играют в баскетбольную команду «Факел» при школе, а Ярослав увлекается гребным спортом, но видит себя в будущем хирургом. Его одноклассник Матвей серьезно занимается плаванием и мечтает стать IT-дизайнером.

Две одноклассницы планируют стать следователями. Среди мальчиков также популярны профессии инженера, программиста и повара. А кто-то в классе уже хочет связать свою жизнь с мореплаванием.



Экскурсия оказалась очень полезной. Ребята узнали много нового и получили ответы на свои вопросы. Свои эмоции высказал и парламентский экскурсовод.

Иван Воронцов:

- Такие встречи помогают школьникам понять, как устроен город и какую роль каждый из них может сыграть в его развитии. Мы надеемся, что экскурсия вдохновит их на новые знания и активную гражданскую позицию.

Также на минувшей неделе Архангельск посетила делегация из дружеского китайского города Юйлинь (провинция Шэнси).

Кроме деловых встреч и переговоров, где, в частности, поднималась тема изучения китайского языка в архангельских средних и высших учебных заведениях, была и культурная программа. На сцене актового зала САФФУ выступали, как поморские, так и китайские художественные коллективы.

Председатель городской Думы, присутствовавший на концерте, отметил, что такие мероприятия укрепляют культурные и образовательные связи между нашими странами, способствуют взаимопониманию и обогащают нашу жизнь новыми знаниями и традициями. И это особенно ценно в объявленный Год российско-китайской дружбы.

Иван Воронцов:

- Мы с радостью встречаем наших гостей из Юйлиня. Сегодня мы заключили соглашение о сотрудничестве, охватывающее культуру, спорт, образование и науку. Впереди нас ждет большая работа и взаимодействие. Пусть этот визит станет началом новых проектов, которые принесут пользу нашим городам и людям.

Председатель комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии Архангельской городской Думы Михаил Иванов принял участие в рабочей поездке главы города Дмитрия Морева на базу к мезенским дорожникам. Именно от МДУ зависит безопасность дорог областной столицы в зимний период.

И вот доклад о готовности:

- Техника МДУ базируется на Талажском шоссе, что удобно для логистики. В штатном режиме задействуют 50-60 единиц техники, включая тракторы, комбинированные дорожные машины и фронтальные погрузчики. При сильных снегопадах смогут привлечь до 100 машин, включая самосвалы.



- Кадровый вопрос решён: штат водителей и механиков укомплектован. Каждый округ будет обслуживать своя команда мастеров, которые будут контролировать работу и устанавливать приоритеты.



- На базе уже подготовили 3500 тонн технической соли для борьбы с гололёдом и заключили контракт на поставку песка для тротуаров.



- Для горожан работает круглосуточная диспетчерская служба, а городской департамент транспорта следит за выполнением задач. По поручению главы города будет организовано взаимодействие с муниципальным учреждением «Чистый город» для уборки пешеходных зон.

Резюме от Михаила Иванова:

- Забота о дорогах зимой — важный аспект. Совместная работа всех служб и готовность техники обеспечат безопасность и комфорт на улицах Архангельска. Взаимодействие между учреждениями играет ключевую роль.