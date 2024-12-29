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"Я б в политики пошел". Восьмиклассники заглянули в кулуары АрхГорДумы

Ученики 8-го класса архангельской средней школы №68 побывали в городской Думе Архангельска. Экскурсию для них провёл её председатель Иван Воронцов.

В ходе экскурсии ребята узнали много нового о работе городского парламента и о том, как принимаются важные решения для развития Архангельска. Они увидели, как функционирует депутатский корпус, как проходят заседания и обсуждения.

В сессионном зале городской Думы традиционно председатель задавал вопросы ребятам. Учащиеся смогли узнать о законодательстве и решениях, которые утверждаются Думой, а также с тем, как городские власти взаимодействуют с другими уровнями власти и общественными организациями.

Председатель рассказал ребятам о своей карьере и жизненном пути, а также поинтересовался, кем мечтают стать сами школьники. Софья Комиссарова планирует поступить в Государственный институт культуры и стать режиссером, а Софья Кузнецова видит себя профессиональным спортсменом. Их одноклассник Денис Штремель увлечен флорболом и мечтает о карьере в этом виде спорта.

Максим Левченко и Маргарита Смирнова видят себя в IT-сфере, а Салман Саидов стремится стать опытным сварщиком. "Пока я не определился с направлением — авто или судостроение, но это очень интересная и востребованная профессия", — рассказывает юноша.

Есть в классе и будущий политик - Вадим Воронцов. "А кто такой политик и чем он занимается? Например, мы четко понимаем, чем занимается сварщик или программист, пилот или спортсмен. Вадим Альбертович, а вы знаете, чем именно занимается политик, какие вопросы он решает в обществе и какую пользу приносит? - уточнил у юноши председатель городской Думы.

Общими усилиями ребята поняли, что политик — это человек, который влияет на принятие важных решений в стране, области, городе, микрорайоне. Он может быть президентом, министром, депутатом и просто активным гражданином. Государственные деятели рассматривают и утверждают нормативные акты, которые оказывают воздействие на различные аспекты нашей жизни: обучение, медицину, финансы и прочие сферы. Ключевая задача — найти инструменты реализации этих законов, обосновав их значимость.

Класс активно участвует в деятельности общественной организации "Движение первых". Активисты движения в классе — Денис Штремель и Ксения Мельникова.

По словам Ивана Воронцова, всегда нужно учиться, развиваться и отстаивать свою точку зрения. Он отметил, что ученикам очень повезло родиться в Архангельске и иметь возможность жить, учиться и строить планы в этом замечательном городе.

Председатель выразил надежду, что к окончанию школы у нас появится межвузовский кампус мирового уровня "Арктическая звезда" и будут реализованы масштабные инфраструктурные проекты. Именно участие молодых людей в дальнейшем развитии нашего города и области будет как никогда необходимо. Иван Воронцов пожелал ученикам успехов в учёбе, развития и бережного отношения к родителям. Он также пригласил их на следующие встречи.

Экскурсия в городскую Думу стала для учеников незабываемым опытом. Она помогла им лучше понять, как функционирует власть в городе и как принимаются решения, влияющие на жизнь всех архангелогородцев. 

 

22 январь 15:40 | : Политика

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