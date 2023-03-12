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Космос зовет. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Наконец-то солнышко устоялось на небосклоне. Тем приятнее было работать народным избранникам столицы Поморья.

Ольга Синицкая, в обычной жизни директор школы №43, приняла участие в рабочей поездке сотрудников городского образования в Ярославль. Это был ответный визит, в прошлом году команда таких же ярославских специалистов посещала Архангельск.

Гости из Поморья посетили образовательные мероприятия, в ходе которых познакомились с опытом работы ярославских коллег, обменялись мнением о тенденциях  развития современного образования, модернизации школьного пространства, реновации образовательных учреждений. 

Впечатлениями от поездки поделилась Ольга Синицкая:

- В рамках круглого стола, состоявшегося в мэрии г. Ярославля, участники встречи подчеркнули необходимость обмена профессиональным опытом, наметили пути дальнейшего сотрудничества. И одно из предложений коллег из Архангельска и Ярославля - создание   нового образовательного профессионального проекта «От А до Я».

Мария Харченко продолжает программу партии по ознакомлению старшеклассников с основами современной политики. В рамках ее лидер гордумовской фракции ЛДПР встретилась со студентами «Колледжа менеджмента», где рассказала об истории российского парламентаризма, ведущего свой отсчет с XVII века.

Также Мария Борисовна поделилась интересными фактами о советском периоде, перестроечном и современной истории городской Думы. Во время встречи была показана презентация. Также депутат и студенты провели интерактивную игру, на которой выбрали судей, разделились на две команды, а затем через диспут отстаивали свою точку зрения.

В конце встречи самые активные и мотивированные ее участники получили от политика приглашение к участию в осенних выборах в качестве волонтеров.

Иван Воронцов («Единая Россия») позвал подрастающее поколение в… космос.

Поводом для этого послужила 62-я годовщина полета Юрия Гагарина, которая традиционно отмечается в Архангельске.

12 апреля 1961 года корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Этим полётом он дал отсчет всему человечеству в деле покорения Вселенной. 

У каждого, особенно из старших поколений россиян, в этой истории есть что-то личное. Рассказывает Иван Воронцов:

- По рассказам моих родителей, сразу же после знаменитого полёта, миллионы мальчишек грезили о том, чтобы полететь в космос. Спустя годы эта страсть заметно поутихла, но уже в настоящее время мечты о космосе начинают звучать всё чаще.
 Так, мой сын однажды сказал, что мечтает стать космонавтом. Хочет на космическом корабле бороздить просторы Вселенной, и увидеть Землю из окна иллюминатора. Сейчас он много читает про космос, может с лёгкостью рассказать о планетах нашей солнечной системы, об известных космонавтов. И уже сейчас начинает готовиться к своему полёту – регулярно занимается спортом, чтобы быть в отличной физической форме.

Впрочем, и на Земле еще полно нерешенных проблем. Чем, собственно, наши депутаты и занимаются.

15 апрель 16:00 | : Горячая тема / Политика

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