Спасти и сохранить. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья не только переварили первую после летних каникул сессию, но и сделали много других полезных дел. О некоторых из них в нашем еженедельном дайджесте.

Лидер фракции ЛДПР Мария Харченко давно опекает жителей 3-го лесозавода и по мере депутатских сил и возможностей старается решить их проблемы.

Одна из острых – подтопление домов в частном секторе, которое происходит каждую весну. Происходит это по вполне объективным причинам - старые, разрушенные и не чищенные сточные канавы забиваются грязью и снегом. Люди мотопомпами откачивают воду… но сколько можно?!

Как поступила депутат:

Внесла поправку в бюджет, чтобы выделить необходимые средства на ремонт.

Выехала на место с заместителем главы Архангельска по городскому хозяйству. Вместе с профильными специалистами определили объем работ и приняли решение капитально обновить систему — заменить трубу, проложить греющий кабель для предотвращения замерзания зимой и прочистить канаву.

Мария Харченко:

- Надеюсь, что принятые меры позволят жителям этих улиц наконец-то забыть о весенних потопах. Буду и дальше держать этот вопрос на личном контроле. Спасибо жителям за активную позицию и неравнодушие!

Также на этой неделе решалось, как бы улучшить жизнь жителей острова Кего, который так и тянет назвать «многострадальным», дать толчок к его развитию. К проблеме подключились представители городской администрации депутаты, труженики туриндустрии (в этом плане у территории есть нераскрытый потенциал).

Остров имеет большое историческое значение, связанное с развитием гражданской авиации и его морским прошлым. Сейчас идет обсуждение его интеграции в туристические маршруты и создания новой инфраструктуры.

Депутат Михаил Орлов:

- Считаю, что это действительно интересное и привлекательное место, но необходимо учитывать интересы жителей, транспортную доступность и возможности существующих объектов. Только комплексный подход поможет сделать остров привлекательным и для гостей, и для местных жителей.

Городской парламент через своих представителей курирует облагораживание рекреационных зон областной столицы, что стало трендом этого лета.

В парке «Пионерский» как раз завершился очередной этап работ - проведено выравнивание территории, установлены деревянные тротуары, что сделает прогулки по парку ещё комфортнее и безопаснее. В ближайшее время будут установлены качели для детей и взрослых.

Наталья Братина поделилась впечатлениями от увиденного:

- Благоустройство парка продолжается в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье», инициированного губернатором Александром Цыбульским. Впереди ещё много работы: озеленение, наполнение территории парка малыми архитектурными формами, разбивка клумб