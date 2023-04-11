Большие дела для самых маленьких. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей неделе представители различных фракций в городском парламенте, не сговариваясь, занимались проблемами подрастающего поколения. За что им плюс в карму перед летним отпуском.

Лидер фракции ЛДПР Мария Харченко принимает участие в помощи многодетной семье Спициных из Архангельска. 14 детей – 7 мальчиков и 7 девочек – много даже для Поморья с его патриархальными устоями. И всех нужно накормить и обстирать.

Как раз начет обстирать. Благотворители, в число которых входит и Мария, доставили в дом Спициных новенькую стиральную машину известной проверенной марки. И на этом останавливаться не собираются.

Мария Харченко:

- Насколько я знаю, это самая многодетная семья в городе. Дети никого не оставляют равнодушными. Мы помогаем и продуктами питания, в решении других бытовых вопросов, помогаем с оформлением документов.

Но самый актуальный вопрос для Спициных – жилищный. Такая выдающаяся семья ютится (попробуйте подобрать другое определение) в малогабаритной «трешке» деревянного дома. Но это, скорее, вопрос к городской администрации. Впрочем, Мария Борисовна обещает для его решения употребить свое немалое влияние.

Руководитель фракции «Единая Россия» Иван Воронцов контролирует ход ремонта в детском саду «Лесовичок» и поделился своими впечатлениями:

- На сегодняшний день здесь полным ходом идут ремонтные работы. Покрашены радиаторы и планомерно идет замена облицовочной плитки на стенах и чаше бассейна.

К слову, ремонт детсадовских бассейнов включен в план ремонтов детских садов трудами «Единой России», внесшей соответствующую поправку на прошлогодней сессии. Маленькие посетители «Лесовичка» смогут заниматься плаванием уже этой осенью.

В свою очередь Сергей Чанчиков («Единая Россия») посетил с рабочей поездкой детсад «Земляничка», что на Урицкого, 15. Там тоже проводится ремонт капитального характера. Уже проведена замена ограждения, и далее будут установлены домофоны на калитку и ворота. Это безопасность и удобство для родителей, которые могут с помощью магнитной карточки проходить на территорию садика.

Еще у детсада №20, который носит такое вкусное название, есть малый корпус на улице Романа Куликова, который отведен под детей с особенностями развития. Там ремонт кровли выполнен на 50%... но время не ждет.

Сергей Чанчиков:

- Подрядчик готов завершить весь объем до конца июля. Тогда ребята смогут вернуться в помещения родного корпуса. Соблюдение сроков всех работ возьму на особый контроль.