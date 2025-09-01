Вверх
Иван Воронцов: "Мы идем в одном, правильном направлении"

Председатель Архангельской городской Думы прокомментировал итоги прошедшей сессии:

«Администрация города ответственно подходит к распределению бюджетных средств. Более 513 миллионов рублей направили на первоочередные задачи: поддержку муниципальных учреждений, социальные гарантии работникам, оплату перевозок и обеспечение безопасности жителей.

 Отдельно хочу отметить принципиально важное решение — 5 миллионов рублей, сэкономленных за счет деятельности городской Думы, мы единогласно направили на установку дорожных знаков и прочие меры повышения безопасности дорожного движения. Это показатель того, что экономия может и должна работать на пользу горожан, на их безопасность.

Мы также обсудили вопросы аварийного и ветхого жилья, имущественные инициативы и ряд градостроительных решений. Особое внимание уделили памяти наших героев и патриотическому воспитанию молодежи.

Все принятые решения — это шаги в одном направлении. Мы работаем для того, чтобы Архангельск был современным, безопасным и удобным для жизни городом, где уважают историю и заботятся о будущем».

 

24 сентябрь 13:13 | : Политика

