Лето в радость. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Несмотря на официальные парламентские каникулы, народные избранники столицы Поморья продолжают свою деятельность во благо городу и его жителям.

Так, депутаты Михаил Орлов и Михаил Иванов занимались благоустройством школы искусств №31. Пока на уровне документации… но там и до конкретных работ недалеко. Коллектив школы готовится подать заявку на участие в конкурсе «Комфортное Поморье». Грант (если сбудется) пойдет на облагораживание территории и косметический ремонт классов.

Михаил Орлов:

- Подобные работы поспособствует формированию приятного внешнего облика школы и созданию комфортной среды для обучающихся, их родителей и гостей учреждения.

Михаил Иванов поддержал товарища:

- Инициатива имеет важное значение для всего округа, так как школа является единственным учреждением, способным подготовить квалифицированных музыкантов и исполнителей. Поддержка таких проектов — залог культурного развития нашего региона!

И то… куда же мы без квалифицированных музыкантов?!

Представитель фракции ЛДПР (в единственном числе) Мария Харченко провела прием жителей ее округа (Майская горка). На такие встречи люди приходят с проблемами. А они есть - жители 3-го лесозавода озабочены состоянием парка, который был благоустроен совсем недавно, но уже требует ремонта. Фонари, скамейки, памятник и качели уже сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии.

Депутат заверила, что этими вопросами занимается совместно с главой округа.

Также актуальными остаются проблемы разбитых тротуаров и внутридворовых проездов.

Мария Харченко:



- По муниципальной программе в этом году вновь отремонтируют ряд проездов. В их числе - проезд между домами 9 и 11 по ул. Галушина, по которому было очень много обращений.

А еще шли люди, вынужденные проживать в ветхом и аварийном жилье, чьи истории часто похожи на триллер…

В Цигломени продолжается благоустройство футбольного поля у спортивной школы «Искра». Работы на контроле у депутата Натальи Братиной.

Сейчас на объекте ведутся работы по укладке бордюрного камня на беговой дорожке. В ближайшее время будет завезен материал и начнётся укладка бордюра на футбольном поле. Всё по-взрослому.

Наталья Братина:

- На этапе уплотнения грунта щебнем идёт отставание на неделю. В течении двух недель подрядчик обещает закончить текущие работы и ликвидировать отставание. Следующим этапом работ будет установка светильников по периметру всего футбольного поля. А мы будем продолжать следить за ходом работ.



