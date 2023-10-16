Arctic open назвал имена победителей

Вчера в Архангельске завершился VII Международный кинофестиваль стран Арктического региона Arctic open. Представляем полный список лауреатов:
Гран-при: Лучший игровой полнометражный фильм:
х/ф СНЕГИРЬ / Режиссёр Борис Хлебников / 2023 / Россия
Лучший режиссёр полнометражного игрового фильма:
Светлана Самошина / КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ / 2023 / Россия
Лучшая операторская работа полнометражного фильма:
Сергей Ципис / АНЖЕЛЮС / 2022 / Россия
Лучший сценарий полнометражного фильма:
Асиф Рустамов, Рулоф-Ян Миннебу / ХОЛОДНЫЙ КАК МРАМОР/ 2022 / Азербайджан, Франция
Лучший дебют в полнометражном игровом кино:
КАК ЗВЕЗДЫ / 2023 / Россия
Режиссёр Мария Лойтер
Специальный диплом:
Актрисе Юлии Снигирь / КАК ЗВЕЗДЫ / 2023 / Россия
«За актерскую смелость и самоиронию»
РЕШЕНИЕ ЖЮРИ В НОМИНАЦИИ КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ ИГРОВОЕ КИНО:
Лучший игровой короткометражный фильм:
Чемодан / режиссеры Саман Хоссейнпуор, Ако Зандкарими / 2023 / Иран
Лучший режиссёр короткометражного игрового фильма:
Дмитрий Чирков / Сыновья большой медведицы / 2023 / Россия
Лучшая операторская работа полнометражного фильма:
Артур Бакулев / Дом на колесах / 2022 / Россия
Лучший сценарий короткометражного фильма:
Иван Соснин / Дорога в облака / 2022 / Россия, Узбекистан
Специальный диплом:
Хранитель маяка / режиссёр Льюис Роуз /2023 / Великобритания
«За высокохудожественное раскрытие темы гуманизма»
Специальный диплом:
Макушка земли / режиссёр Эдуард Новиков / 2023 / Россия, Якутия
«За лучшее раскрытие Арктических образов»
РЕШЕНИЕ ЖЮРИ В НОМИНАЦИИ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО:
Лучший документальный фильм:
ОТЦЫ / режиссёр Юрий Мокиенко / 2023 / Россия
Лучший режиссёр документального фильма:
Евгения Леушкина / ТУЧИ КАК ЛЮДИ / 2023 / Россия
Лучшая операторская работа документального фильма:
Мали Пос / СЕМЬ ДНЕЙ ОСЕНИ / 2023 / Россия
Лучший сценарий документального фильма:
Сергей Догоров, Ирина Васильева, Марина Горностаева / ЛИЦО / 2023 / Россия
Специальный диплом:
ГДЕ Я, МАМА? / режиссер Алёна Щипицина / 2023 / Россия
За высшее мастерство режиссера — глубокое и проникновенное отражение судьбы героя
ВЫБОР МЕДИАЖЮРИ
Специальное упоминание:
д/ф ОТОРВАННЫЕ / режиссёр Владимир Кривов / 2022 / Россия
Специальный диплом:
д/ф КАПИТАН ИНДОНЕЗИЙСКИХ МОРЕЙ / режиссёры Харса Пердана, Мухаммад Фархан / 2022 / Индонезия
«За авторский взгляд на человеческие отношения в трудных условиях.»
Специальный диплом:
д/ф ЗАПОЛЯРНАЯ ЭКСКУРСИЯ / режиссёр Сергей Масальский / 2023 / Россия
«За раскрытие характера человека, который делает сложный жизненный выбор.»