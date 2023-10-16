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Arctic open назвал имена победителей

Вчера в Архангельске завершился VII Международный кинофестиваль стран Арктического региона Arctic open. Представляем полный список лауреатов:

Гран-при: Лучший игровой полнометражный фильм:

х/ф СНЕГИРЬ / Режиссёр Борис Хлебников / 2023 / Россия

Лучший режиссёр полнометражного игрового фильма:

Светлана Самошина / КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ / 2023 / Россия

Лучшая операторская работа полнометражного фильма:

Сергей Ципис / АНЖЕЛЮС / 2022 / Россия

Лучший сценарий полнометражного фильма:

Асиф Рустамов, Рулоф-Ян Миннебу / ХОЛОДНЫЙ КАК МРАМОР/ 2022 / Азербайджан, Франция

Лучший дебют в полнометражном игровом кино:
КАК ЗВЕЗДЫ / 2023 / Россия
 Режиссёр Мария Лойтер

Специальный диплом:

Актрисе Юлии Снигирь / КАК ЗВЕЗДЫ / 2023 / Россия 

«За актерскую смелость и самоиронию» 

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ В НОМИНАЦИИ КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ ИГРОВОЕ КИНО:

Лучший игровой короткометражный фильм:

Чемодан / режиссеры Саман Хоссейнпуор, Ако Зандкарими / 2023 / Иран

Лучший режиссёр короткометражного игрового фильма:

Дмитрий Чирков / Сыновья большой медведицы / 2023 / Россия

Лучшая операторская работа полнометражного фильма:

Артур Бакулев / Дом на колесах / 2022 / Россия

Лучший сценарий короткометражного фильма:

Иван Соснин / Дорога в облака / 2022 / Россия, Узбекистан

Специальный диплом:

Хранитель маяка / режиссёр Льюис Роуз /2023 / Великобритания 

«За высокохудожественное раскрытие темы гуманизма»

Специальный диплом:

Макушка земли / режиссёр Эдуард Новиков / 2023 / Россия, Якутия

«За лучшее раскрытие  Арктических образов»

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ В НОМИНАЦИИ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО:

Лучший документальный фильм:

ОТЦЫ / режиссёр Юрий Мокиенко / 2023 / Россия

Лучший режиссёр документального фильма:

Евгения Леушкина / ТУЧИ КАК ЛЮДИ / 2023 / Россия

Лучшая операторская работа документального фильма:

Мали Пос / СЕМЬ ДНЕЙ ОСЕНИ / 2023 / Россия  

Лучший сценарий документального фильма:

Сергей Догоров, Ирина Васильева, Марина Горностаева / ЛИЦО / 2023 / Россия

Специальный диплом:
 ГДЕ Я, МАМА? / режиссер Алёна Щипицина / 2023 / Россия
 За высшее мастерство режиссера — глубокое и проникновенное отражение судьбы героя

ВЫБОР МЕДИАЖЮРИ

Специальное упоминание:
 д/ф ОТОРВАННЫЕ / режиссёр Владимир Кривов / 2022 / Россия

Специальный диплом:
 д/ф КАПИТАН ИНДОНЕЗИЙСКИХ МОРЕЙ / режиссёры Харса Пердана, Мухаммад Фархан / 2022 / Индонезия
 «За авторский взгляд на человеческие отношения в трудных условиях.»

Специальный диплом:
 д/ф ЗАПОЛЯРНАЯ ЭКСКУРСИЯ / режиссёр Сергей Масальский / 2023 / Россия
 «За раскрытие характера человека, который делает сложный жизненный выбор.»

 

11 декабрь 10:41 | : Горячая тема / Культура

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