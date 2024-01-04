Arctic open подтвердил свой статус международного кинофестиваля

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ

VIII Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN в реестре, проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей на 2024 год, утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации.



Публикуем приказ. Все официально.





Всего в 2024 году в России пройдет 182 международных кинофестиваля и других кинофестивальных программ. В списке архангельский кинофестиваль под номером 131.

Всего в 2024 году в России пройдет 182 международных кинофестиваля и других кинофестивальных программ. В списке архангельский кинофестиваль под номером 131.



"Малый Аrctic open" в рамках проекта "КиноАрхипелаг" при поддержке Президентский фонд культурных инициатив в 2025 году поедет и в другие регионы России: в г. Сыктывкар (АУ РК «КомиКино», в г. Санкт-Петербург (на Киноцентр «Ленфильм», в г. Москва (в Центральный Дом кинематографистов).



В ближайшее время Оргкомитет архангельского кинофестиваля (и наша редакция) начнет информировать зрителей и читателей о планах и программе.

Первым дело, в середине июля, начнется прием заявок на VIII МКФ Arctic open, который пройдет в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и трёх районах Архангельской области с 4 по 8 декабря 2024 года.

Приглашаются к сотрудничеству предприниматели, волонтеры, активные творческие северяне, журналисты, блогеры… словом, все, кто искренне любит киноискусство.

Проект "КиноАрхипелаг" реализуется в 2024 - 2025 гг при поддержке Президентский фонд культурных инициатив, Губернаторский центр Архангельской области, Министерство культуры Архангельской области