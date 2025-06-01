Не время отдыхать. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Несмотря на то, что наступило время парламентских каникул, народные избранники столицы Поморья продолжаю свою деятельность не только в границах родного города.

Как мы сообщали ранее, представители Архангельской городской Дума Иван Воронцов и Алексей Бельков, усиленные специалистом МУП «Чистый город» Геннадием Гнездовым, помогают восстанавливать покореженный войной Мариуполь.

Особо отметим, поездка эта – добровольная инициатива конкретных людей за свои деньги и во время рабочего отпуска.

Представители Архангельска участвуют в восстановлении дома семьи из Мариуполя, пострадавшей от обстрелов. Работа ведется в тяжелых условиях – под палящим солнцем при температуре выше 40 градусов.

О конкретных делах скупо рассказал председатель городского парламента Иван Воронцов:

- Мы помогаем укладывать кровлю, стелем рубероид и шифер. При этом мы представляемся просто волонтёрами из Архангельска. Здесь важны не звания, а желание помочь.

Депутат Ольга Шананина приняла участие рейде по проверке качества работы подрядных организаций. Особое внимание – к деятельности ТГК-2, чье название в городе стало почти ругательным.

Так, на проспекте Московском, 6 после работ коммунальщиков до сих пор не восстановлено асфальтовое покрытие, а на пешеходном переходе у старого моста на ул. Смольный Буян не завершены работы по заделке швов примыкания.

Особую озабоченность, как рядовых жителей, так и проверяющих, вызывает появление новых несанкционированных земляных работ без соответствующих информационных табличек. Что является нарушением и влечет за собой административную ответственность.

Но есть и хорошие новости. У недавно созданного Департамента муниципального контроля мэрии Архангельска есть все необходимые полномочия для привлечения недобросовестных подрядчиков к ответственности, включая штрафные санкции.

Ольга Шананина:

- Работа по пресечению таких нарушений уже налажена, и мы надеемся, что в ближайшее время их количество значительно сократится.

Теперь лишь бы не прозвучало сакраментальное – «оставь надежду всяк сюда входящий»…

Депутат Михаил Иванов принял участие во встрече с жителями поселка Силикатный главы округа Варавино-Фактория Глеба Вашуткина.

Основной темой обсуждения стало состояние инфраструктуры. Жители подняли вопросы, касающиеся ремонта дорог, включая внутриквартальные проезды и разворотную площадку общественного транспорта, а также проблемы уличного освещения и благоустройства общественных пространств.



Особое внимание было уделено необходимости сноса аварийных тополей. По всем озвученным проблемам будут направлены соответствующие запросы в профильные ведомства.

Михаил Иванов об общем впечатлении от разговора:

- Такие встречи позволяют не только выявлять актуальные проблемы, но и находить оптимальные пути их решения совместно с жителями. Это важный шаг в развитии округа.