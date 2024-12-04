Улицы, которые нам убирают. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья высказались по резонансной теме, будоражущей определенную часть архангельской общественности. Даже коллеги по перу выразили свое профессиональное и человеческое фе.

Речь об очередных ограничениях в продаже алкоголя. Не таких радикальных, как на соседней Вологодчине, и все-таки. Упертые ЗОЖники в лице парочки депутатов регионального парламента, пролоббировали отодвинуть «наливайки» еще на 10 метров от жилых домов. Акт, скорее, символичный, чем практичный (последнее не поддается осмыслению).

Кроме того, ряду заведений общепита ограничили время продажи алкогольной продукции (автоматически сократив время их работы… кто после 11 вечера приходит в бар или рок-клуб чаи гонять?!).

Тем не менее, заместитель председателя городского парламента Владимир Хотеновский, сам бизнесмен не из последних, нашел в ограничениях свои плюсы:

- Тем не менее, законопослушные кафе и бары, которые продают алкоголь после 23 часов, смогут изменить свой статус на ресторан.

Хорошая мысль… лишь бы на сумме налогов не отразилось (раньше так и было).

Одна из больных тем недели – гололед на улицах и очереди в трвмпункты (чего уж тут скрывать). На уборку города от льда брошены все силы. Но и контроль за процессом необходим. Последним вплотную занялись спикер городской Думы Иван воронцов и депутат, он же руководитель МУП с говорящим названием «Чистый город» Алексей Бельков.

Депутат объяснил тонкости процесса уборки льда:

- При помощи усовершенствованного ножа трактор не снимает лёд, а попросту ломает его, оставляя после себя ледяную крошку. Такое покрытие выступает в качестве абразива и по нему идти не скользко. Такой метод позволяет экономить порядка трех тонн песка в сутки и время на его посыпку.

Резюмировал увиденное Иван Воронцов:

- В целом, в городе стало намного чище по сравнению с прошлым годами. Это ещё раз подчеркивает, что инициатива губернатора Александра Цыбульского и главы Архангельска Дмитрия Морева по возрождению института дворника показала высокий результат. Считаю, что нужно продолжать работать в этом направлении.

Ну, а простым гражданам на заметку: телефон «Мезенского дорожного управления» +7 (8182) 43-30-08 или +7 921 243-30-08.

Также при деятельном участие депутатов в Архангельске прошли соревнования по снежкам, приуроченные к Дню защитника Отечества.

И не надо делать ироничную мину лица! "Юкигассен" - это не просто игра, это возможность проявить командный дух, смекалку и ловкость. Это возможность почувствовать себя настоящим защитником, который готов сражаться за свою команду.

Напутствие от депутата Ольги Шананиной:

- Пусть сегодня победит сильнейший, но главное — пусть этот день запомнится нам как праздник единства, мужества и силы духа. С праздником, дорогие ребята!