Патриарх Кирилл заявил о близости русской государствености к европейской традиции

28 июля 2025 года, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира, день церковно-государственного праздника Крещения Руси, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен у памятника святому князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве. По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Ваши Высокопреподобия и Преподобия! Дорогие братья и сестры!

Сегодня, собравшись у памятника равноапостольному князю Владимиру после праздничного богослужения, совершенного в Успенском соборе Московского Кремля, мы не просто вспоминаем одного из величайших правителей Руси, прославленного Церковью, — мы возвращаемся к самым истокам рождения Русской Церкви и Государства Российского.

Князь Владимир, конечно, в первую очередь Креститель Руси, но не только. Он ведь собиратель Русской земли. А чем можно было бы объединить народы в то время, если не верой в Бога? Что, кроме любви к Богу и ближнему, может превратить разрозненные языческие племена в единый единомысленный народ?

Минули века, но выбор, сделанный князем Владимиром, остается актуальным почти для каждого последующего поколения. Быть ли нам с Богом или разменять веру на что-то, обладающее иллюзорной ценностью, будь то очередная идеология, или деньги, или еще какие-то соблазнительные вещи, которые привлекают внимание человека — иногда настолько, что он теряет жизненный ориентир? Каждая эпоха создает свои идеалы, нередко превращая их в идолов, желая извлечь из пучин небытия и воздвигнуть на месте поклонения, откуда они были сброшены князем Владимиром, но это значило бы отбросить наш народ к началу пути, который мы прошли более чем за тысячу лет.

Сила Владимирова Крещения подтверждается и тем, с какой злобой, с каким остервенением враги пытаются разрушить созданное князем Владимиром духовное единство нашего народа. Иначе не было бы столь яростных ударов по Церкви, стремления разорвать ткань нашей истории, подменить истину ложью, а братство народов Святой Руси — враждой, отчуждением и даже военными действиями.

Христианство в истории Европы всегда шло рядом с государственностью. Государство, которое пренебрегает духовным основанием, разрушает само себя. Русская государственность зиждется на христианском фундаменте так же, как и европейская. Но мы, в отличие от современных европейцев, не боимся говорить об этом сегодня, в День Крещения Руси.

На иконах князя Владимира мы видим крест и меч. Меч — знак власти и силы, символ государства. Но если он поднимается не для защиты веры, не для защиты народа и Отечества, то легко может превратиться в орудие убийства. Верю, что каждый из нас — наследник равноапостольного князя Владимира, соучастник его духовного преображения. И пусть эта память укрепит нас в верности Христу, любви, преданности Святой Руси.

Еще раз с праздником всех вас, мои дорогие! Благословение Божие, по молитвам святого равноапостольного князя Владимира, да пребывает над Отечеством нашим, над всеми странами Святой Руси, укрепляя их в единстве, вере православной и единомыслии!