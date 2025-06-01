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Осина зубы лечит

В пятом номере журнала «Известия общества изучения Русского Севера» за 1911 год в разделе «От членов-корреспондентов А.О.И.Р.С» автором с псевдонимом Р-ъ размещена заметка «Как у нас лечатся от зубной боли», написанная со слов жителей Великодворской волости Холмогорского уезда, в состав которой в начале прошлого века входили деревни Ступино-Кривецкого и Ракульского обществ. Приводится в начальной редакции, лишь для удобства чтения текст «очищен» от символов дореформенной кириллицы.

 «Заболеют у крестьянина, скажем, зубы. Больной по примеру своих знакомых, обращается за помощью к местному знахарю. Знахарь первым долгом спрашивает страждущего зубами, был ли он в бане и чисто ли его тело. Если получается утвердительный ответ, то знахарь соглашается на лечение. Идут тогда они оба в лес. Знахарь выбирает в лесу первую попавшуюся осину, подходит к ней и ножом снимает немного коры, потом ножом же вырезает часть древесины в виде спички, читая вслух свои заклинания, в которых упоминается имя Бога, Богородицы и некоторых святых. Затем подзывает к себе больного и ковыряет ему во рту спичкой те зубы, которые у него болят. Знахарь раздражает настолько зубные нервы, что из них идет усиленно кровь. Этим лечение и кончается. Знахарь спичку, которой ковырял в зубах, вкладывает обратно в ту часть дерева, откуда вынул, а кровь, которая шла из зубов, заговаривает. Несмотря на то, что польза от такого “лечения“ кажется сомнительной, лечившиеся от зубной болезни крестьяне говорят, что у них зубы больше будто бы не болят. Каждый больной своего импровизированного лекаря старается отблагодарить: угощает его или платит ему деньгами».

 Зубные лекари нашего времени предпочитают благодарность деньгами. Что делать, если нет в ближайшей округе таких лекарей или достаточных для их оплаты денег?

 Наверное, баню для начала посетить? И потом следовать приведённой выше «инструкции».

 Старый журнал прочитал Александр Чашев

29 июнь 09:00 | : Горячая тема / Будни

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