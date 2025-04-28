Истребление рыбы в реке Северная Двина

Заметка А. Малахова с таким названием, опубликованная в номере 8-9 за 1911 год журнала «Известия Архангельского общества изучения Русского Севера», начинается с утверждения: «Рыбы в Двине стало вполовину меньше, чем один — два десятка лет тому назад, и жители берегов р.С.Двины жалуются, что рыба из реки все более и более “куда-то“ теряется». …По всему протяжению реки ловились лет двадцать назад стерляди, нельмы, щуки и др. рыбы таких размеров, каких ныне уже нет, а если попадаются, то крайне редко. Бывало, где рыбы попадало в ловушку по пуду в день, теперь вряд ли изловится пуд за всю весну или осень. Всякий рыболов подтвердит факт, что год от году рыбы становится все меньше. Это же можно сказать по отношению всех наших северных рек».

И далее А. Малахов приводит две главные, по его мнению, причины значительного сокращения запасов рыбы во всех российских реках.

Первая: «Лов рыбы весною, ранее метания икры. …Вообще весеннее рыболовство приносит громадное истребление и не только взрослой рыбы, но главным образом — истребляет икру, а следовательно зародыши будущей, когда-нибудь крупной рыбы»

Вторая: «Еще больше первой, злою причиною, помогающей рыбоистреблению, является ловля мелкой рыбы всех пород. Лов мелкоты рыбьего царства производится с ранней весны и до поздней осени…».

В качестве наглядного обоснования второй причины автор привёл объёмы «добычи» крестьянина Шенкурского уезда Ростовской волости П.Севастьянова, который «в течение одной только осени 1910 г. насушил мелких речных рыбок не крупнее 1-1,5 вершка (прим.:4,45 см.) целых 10 пудов, а в течение всего года слишком 15 пудов».

Путём взвешивания и соответствующих расчётов А. Малахов вычислил примерное количество погубленных шенкурянином рыбок: «только один Севастьянов истребил в течение года мелкоты 810 тысяч особей».

Умножив это число на примерное количество рыбаков Шенкурского уезда, автор получил результат: «84 миллиона рыбок!...Цифры не преувеличенные, но ужасающие!»

И завершается заметка призывом: «Необходима правильно организованная правительственная борьба с хищническим рыбоистреблением; нужна защита вод р. С.Двины от местных “экспроприаторов “ немедленно, а иначе будет поздно».

Здравые и для текущего века мысли высказаны автором в начале двадцатого столетия. В кошмарных снах не могли представить наши предки то, что сделают с Северной Двиной их неразумные потомки. Словно наше возможное, невесёлое будущее прорицает с иронией автор из 1911 года: «…каждому видна недалекая перспектива того, когда маленькие дети будут спрашивать своих родителей: “а какая рыба была в Двине: с ножками или с крылышками”?»

Иногда предсказания сбываются.

Заметку из прошлого прочитал Александр Чашев