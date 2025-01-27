О ловле стерляди на Северной Двине в начале прошлого века

В двух номерах журнала «Известия Архангельского общества изучения Русского Севера» за 1910 год опубликованы две статьи о ловле стерляди в Северной Двине крестьянами Холмогорского и Шенкурского уездов.

Справочно. Стерлядь — рыба семейства осетровых, обитающая в крупных реках Европы, впадающих в Чёрное, Азовское и Каспийское моря, а также Сибири вплоть до Енисея на востоке. Включена в Красную книгу МСОП как «вымирающий вид» и Красную книгу России. Длина тела достигает 125 см, масса — до 16 кг.

Статья А. Поляшевой «Ловля стерляди в Великодворской волости Холмогорского уезда» (журнал № 6 за 1910 год) начинается словами: «Одним, весьма существенным подспорьем в хозяйственном бюджете крестьян Великодворской волости Холмогорского уезда, является лов стерляди. На этом промысле каждый ловец зарабатывает в год от 200 до 300 рублей».

Далее автор упоминает, что ранее право лова стерляди предоставлялось почему-то лишь «вологодским зырянам, приезжавшим для этого с верховьев Двины; останавливались зыряне обыкновенно в селе Панилове и платили за право лова стерляди в пользу Паниловской церкви. Ловили зыряне стерлядь сколько хотели и, вне всяких сомнений, наживались изрядно. Но, наконец, великодворские крестьяне решили сами заниматься этим промыслом, и приезжать зырянам за этим уже запретили».

Когда это произошло, автор не уточняет. Зато приводит интересный факт: «Конечно, крестьяне не всей Великодворской волости ловят стерлядь, а только тех деревень ея, которые расположены на берегу Двины, как то: Ступино, Копачево, Кализы (А.Ч.:возможно, Канзово?), Орлецы».

Далее повествуется о способе лова на верёвку (200-300 сажень) с большими крючками на поводках. Ловят исключительно летом в малой воде. Выловленную стерлядь скупщики отправляют в Петербург водным путём по Двине и каналам, в особо устроенных для этой цели лодках — «поезжанках», в которых имеется два дна, причём нижнее с дырами, «и вода, находящаяся между донами, постоянно освежается, почему и стерлядь, плавающая в ней, не задыхается».

Завершается статья на мажорной ноте: «Насколько прибыльна ловля стерляди, доказывается тем, что некоторые крестьяне названных выше деревень “составили капитал”».

Автор статьи «Ловля стерлядей в Шенкурском уезде»(журнал № 24 1910 г.) М.С. Богданков пишет: «Как особый промысел, ловля более или менее развита в деревне Плесо Конецгорского прихода (ныне Виноградовский район). Там можно насчитать хозяев 10, занимающихся этой отраслью рыболовства. В хорошие годы, т.е. когда хороший улов, все труды рыбаков окупаются с избытком. В такие годы каждый хозяин продаёт на 300-400. Но рыбаков, занимающихся ловлей стерляди, все-таки немного, потому что с приборами, которыми ловится стерлядь, приходится возится не только летом, но и зимою. Некоторые не ловят, потому что мала семья, другие же предпочитают более легкие занятия, чем ловля стерляди».

Время и способы лова здесь не отличаются от описанных в статье А. Поляшевой. М.С. Богданков живописует моменты после поимки приличной рыбины: «Нередко рыбак, поймавший большую стерлядь, затягивает развеселую песню или пускается плясать комаринского, особенно, когда он продаст рыбу и хватит водки. Водка при продаже стерляди бывает почти всегда. Рыбаков сначала угощает приказчик, берущий от них рыбу, а потом рыбаки покупают на радостях и на свои деньги. Иногда загуляют и на целый день, а на следующее утро выбирают “самоловы” с больной головой и слипающимися от безсоницы глазами».

Рыба и здесь сдавалась на «живорыбни», которые ходили от разных хозяев по Северной Двине, другим водным путям и каналам в Петербурге. При этом под «рыбой» тогда разумелась только стерлядь, остальные виды назывались своими именами. Ценилась стерлядь по весу: чем больше она весила, тем дороже стоила. Но только до 10 фунтов (1 фунт равен примерно 0,45 кг.). На рыбину свыше 10 фунтов цена снижалась. Принималась только живая, не имеющая ран стерлядь.

Сколь велик доход от продажи стерляди в 200 — 400 рублей?

В среднем за месяц тогда зарабатывали: кухарка — от 5 до 8 рублей, дворник — 18, городовой (рядовой полиции) — 20,5, учитель начальной школы — 25, рабочий — от 22 до 37, фельдшер — 40, околоточный надзиратель (участковый ныне) — 50, подпоручик (лейтенант ныне) — 70, учитель гимназии — 85, полковник — 325.

Вроде бы неплохая добавка к семейному крестьянскому бюджет. Только вот не была она гарантированной. М.С.Богданков по этому поводу пишет: «Бывает так, что рыбак в одно утро выловит 25-30, а иногда и больше. Зато трудно иногда приходится рыбакам. Бывает так, что целыми неделями идёт дождь, дует сильный ветер, а рыбаку нужно закидывать и выбирать самоловы. Особенно трудно приходится женщинам (веслами работают обыкновенно женщины) при выборке самоловов из воды, когда приходится ехать против течения и против ветра, да к тому же камни, привязанные к бечевке, тянут лодку обратно, а нужно, чтобы бечевка была натянута, иначе крюки могут спутаться один с другим». Ещё хуже было, когда одни самоловы накидывались на другие — целые дни уходили на их распутывание. Страдали орудия лова и от плотов леса, которые цеплялись за наплавы, утаскивая за собой весь самолов.

Впрочем, рыбацкое дело в любые времена труда, терпения и соображения требует. Разумеется, и везение лишним не бывает.

Всем причастным к этой страсти удачной рыбалки и большого улова!

Александр Чашев