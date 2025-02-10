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Из истории поморского ЖКХ

В день профессионального праздника работников жилищно-коммунального хозяйства не лишне вспомнить их давних предшественников и проблемы, которые они решали. 

В разделе «Из былого прошлого нашего Севера» первого за 1910 год номера журнала «Известия Архангельского общество изучения Русского Севера» опубликован «Протокол  из дела Архангелогородской Губернской Канцелярии по 3 описи № 93», датированный  «Февраля 22 дня 1746 году». Приводится на изумительном русском языке середины XVIII века. Для удобства чтения текст Протокола «очищен» от символов дореформенной (1918 года) кириллицы.  

«Понеже по губернаторской и воевоцкой и полицейской инструкцыям и по указом Ея Императорского Величества повелено не токмо в городех, но и в уездех мосты содержать во всякой исправности, а особливо в строении домов и в протчем обывательском распоряжении иметь чистоту, и хотя в городе Архангельском мосты и имеютца, точию от архангелогороцкой губернской канцелярии усмотрено, что оные во многих местах отгнили, а инде и вовсе пропали, також в хоромном строении у нижних кровель выпущены на улицу желобья, отчего не только в малых, но и в больших улицам имеетца проезд многотрудной и весма несвободной, к томуж у многово строения нужники поделаны строением на улицы без всякого прикрытия и от того наноситца смрадной запах, того ради по указу Ея Императорского Величества Архангелогороцкая губернская канцелярия приказали: в Архангелогороцкую полицемейстерскую кантору послать промеморию, чрез которую требовать, чтоб от той конторы приказано было во всем городе Архангельском обывателем вышеписанные мосты починить, а где вовсе отгнили и провалились, то вновь зделать, и построенные на нижних кровлях спускные желобья и поделанные на улишную сторону нужники, от которых имеютца воздухи смердящыя и от того обывателем могут болезни приключитца, обломать и те места очистить и все то исправить конечно сего сентября к последним числам, да и впредь содержать без всякого запущения, дабы городская чистота, яко то всем нужное дело, состояла всегда в непременном исправлении, в чем той полицыи иметь крепкое смотрение. А занеисправление тех мостов никто иной ответ может дать или и наложенной от главных команд штраф понести, как той полицыи полицемейстер. А ежели вскоре вышеписанное исправлено не будет, то губернская канцелярия принуждена будет об оном на тое полицыю представить в главную полицеместерскую канцелярию.

Подлинной протокол скреплен тако: Степан Юрьев, Федор Бутковской, в должности секретаря Василей Иванов.

Слушано и подписано сентября 10 дня 1747 году».

На Плане Архангельска 1750 года (из Шведского Национального Архива) можно видеть сколь мал был город. Содержание Протокола свидетельствует о том,  сколь велики уже 279 лет назад были его проблемы, на решение которых отводился срок до конца сентября всё того же 1746 года, «да и впредь содержать без всякого запущения, дабы городская чистота, яко то всем нужное дело, состояла всегда в непременном исправлении, в чем той полицыи иметь крепкое смотрение».  

Будут потом другие протоколы и постановления, ибо «Суровость закона российского умаляется возможностью его неисполнения», — так звучит один из вариантов популярного крылатого выражения русского языка, приписываемого нескольким русским писателям XIX века. Штрафы, разумеется, кто-то тогда всё же заплатил. 

Иные технические вопросы поставил начинающийся XX-й век. В номере газеты «Архангельск» от 1 мая 1914 года опубликована заметка анонимного автора «На водопроводных работах». Приводится дословно:

«На днях городская управа приступила к проведению водопроводной магистрали по Воскресенской ул. от Новгородскаго пр., по направлению к Костромскому пр. (ныне проспект Советских Космонавтов — А.Ч.)  Для прокладки труб копаются ямы, но работы крайне затруднены обилием подпочвенной воды, которую приходится выкачивать безпрерывно. В довершение этого, при выкопке первой ямы на углу Новгородскаго пр. для соединения проходящей по нем магистрали со вновь строящейся, прорвало земляной перешеек между ямой и находящейся тут сточной канавой и вода из канавы бросилась в яму, которую живо наполнила. На борьбу с водой из канавы ушло не мало рабочих часов». 

Победили стихию доблестные предтечи сегодняшнего «Архводоканала». На полученные за работу деньги можно и отдохнуть достойно. Зазывали архангельские газеты 1914 и 1915 годов в «Первоклассный ресторан Северного т-ва Оффициантов», где «ежедневно будет играть вновь приглашенный дамский струнный оркестр г-на Зайдлера под упр. м-ль Собини. Ежедневно будет выступать вновь приглашенная концертная певица м-ль Дарская. Получены: свежая икра, балыки, ладожские сиги, угри, осетрина, ростовские каплуны и цыплята. КРУПНЫЕ РАКИ. Получено Мартовское пиво завода Стрицкого. Ежедневное получение газет: Английских, Немецких, Норвежских, Русских и журналы». Торговля до 11 час. вечера». 

Если не сидеть до закрытия заведения, можно успеть ещё и в  Соломбалу, где в цирке проходил Дамский чемпионат борьбы. Вас ожидает «Борьба с живым быком г-жи Морозовой», а также борются «Кольт против Морозовой (победила, знать, быка?), Жарковская против Поддубной, Янковская против Эттингер и (даже!) Мужчина против Петерсон. Начало борьбы около 11 часов вечера».  

Поздно?  Не огорчайтесь. Если вам грустно, хандра одолевает, в костях ломота и у жены голова постоянно болит, есть волшебное лекарство, «минздрав» образца 1914 — 1915 годов разрешает его продажу аптекам и аптекарским магазинам. Потому «Требуйте везде высокаго качества «ЛЕЧЕБНЫЙ ПОРТВЕЙНЪ». 

Разумеется, современный Минздрав предупреждает. 

***

С праздником, работники торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства! Честь и хвала вам и вашей нелегкой, но очень нужной людям работе!

***

Старые газеты прочитал Александр Чашев


16 март 09:00 | : Горячая тема / Будни

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