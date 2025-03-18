Самый главный праздник. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья занимались важными стратегическими проблемами, о чем можно узнать из наших публикаций. Сегодня расскажем о том, что не вошло в нашу ленту новостей.

Поморье со всей страной готовится к празднованию 80-летнего юбилея Великой Победы. В стлице региона оргкомитет, в который входят и представители городского парламента, провел заседание, на котором был в очередной раз подтвержден высокий уровень подготовки как на региональном, так и на муниципальном уровне.

Одним из ключевых элементов события является ежегодный «Диктант Победы». В этом году в Архангельской области он будет проходить на 487 площадках, где также состоятся выставки и встречи с ветеранами.



Повсеместно будут организованы поздравления ветеранов, героев Победы в формате «Парада у дома ветеранов». В ходе акции «Дороги Победы» по улицам областной столицы пройдет автопробег с участием ретротехники. Ещё один ежегодный проект «Знамя Победы» направлен на выявление лучших практик сохранения памяти о защитниках Отечества и поддержку творческих и музейных коллективов.



Кроме того, в этом году в Архангельске впервые пройдёт акция «Река Памяти». На набережной Северной Двины будут установлены 1418 свечей-лампад, символизирующих каждый день Великой Отечественной войны.

Представитель архангельских парламентариев в оргкомитете Иван Воронцов рассказал о ближайших планах на городском уровне:

- По инициативе президента России Владимира Путина на ближайшей сессии городские депутаты рассмотрят вопросы о присвоении ныне живущим участникам Великой Отечественной войны звания "Почетный гражданин города Архангельска" и об установке памятной доски участнику Великой Отечественной войны Александру Яковлевичу Багаеву, капитану 1 ранга, кавалеру трех орденов Красной звезды и Ордена Отечественной войны 1 и 2 степени. Кроме того, решением городских депутатов планируется установка памятника, который будет посвящен летчикам 518-го Берлинского ордена Суворова III степени истребительного авиационного полка, участникам Великой Отечественной войны и войны в Северной Корее. Также будет рассмотрено предложение о присвоении топонимического наименования "Парк Памяти" на острове Кего.

Группа городских депутатов продемонстрировала представительнице Государственной Думы Елене Вторыгиной как живется-можется округу Варавино-Фактория. Фактически это была деловая экскурсия на городскую окраину, совмещенная с встречами с активной частью жителей.

В процессе встреч и обсуждений были рассмотрены различные аспекты, связанные с улучшением жизни в округе и южной части города. В частности, обсуждались вопросы, связанные с медицинским обслуживанием, обновлением инфраструктуры, выполнением социальных программ, предоставлением образовательных услуг, а также ремонтом и строительством школ.

Рим Калимуллин заострил внимание федерального депутата на проблеме модернизации материально-технической базы городской больницы №4 и благоустройства близлежащей территории:

- Наша больница — ключевая в южной части города, очень много жителей ее посещают. Прошу вас, Елена Андреевна, помочь с дальнейшей модернизацией материально-технической базы учреждения, а также благоустройством территории вокруг учреждения.

С большой долей вероятности можно предположить, что «четверке» крупно повезло, и звезды для нее сложатся как надо.

И в конце полезная для всех информация. Депутаты призывают весь архангельский народ, способный держать в руках рабочий инвентарь, принять участие в двухмесячнике по благоустройству любимого города.

Определены дни общегородских субботников: 18, 19, 25, 26, 30 апреля, 6, 16 и 17 мая.

Получить лопаты, метла грабли и мешки под мусор можно по адресам:

Октябрьский округ— пр. Троицкий, 61, каб. 3; т. 43-39-59 (доб. 1102, 1103).

Ломоносовский округ — пр. Ломоносова, 30, каб. 37; т. 68-37-62.

Соломбальский округ— пр. Никольский, 92, каб. 10; т. 22-52-42.

Маймаксанский округ — ул. Будённого, д. 5, корп. 1, каб. 2; т. 606-626, т. 24-60-05.

Майская Горка— ул. Полины Осипенко, 5, корп. 2, каб. 1; т. 66-56-40.

Варавино-Фактория — ул. Воронина, д. 29, корп. 2, каб. 1; т. 68-58-23.

Цигломенский и Исакогорский округа— ул. Дежневцев, д. 14, каб. 19; т. 29-59-20.

Северный округ — ул. Химиков, д. 21, 2 этаж (приёмная), каб. 9; т. 24-55-17.

Для удобства граждан мешки для сбора мусора и инвентарь распространяют через управляющие компании, их можно получить вблизи своего дома.

Проявим патриотизм не на словах в соцсетях, а в деле на улицах!

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