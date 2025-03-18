Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Самый главный праздник. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья занимались важными стратегическими проблемами, о чем можно узнать из наших публикаций. Сегодня расскажем о том, что не вошло в нашу ленту новостей.

Поморье со всей страной готовится к празднованию 80-летнего юбилея Великой Победы. В стлице региона оргкомитет, в который входят и представители городского парламента, провел заседание, на котором был в очередной раз подтвержден высокий уровень подготовки как на региональном, так и на муниципальном уровне.

Одним из ключевых элементов события является ежегодный «Диктант Победы». В этом году в Архангельской области он будет проходить на 487 площадках, где также состоятся выставки и встречи с ветеранами.

 Повсеместно будут организованы поздравления ветеранов, героев Победы в формате «Парада у дома ветеранов». В ходе акции «Дороги Победы» по улицам областной столицы пройдет автопробег с участием ретротехники. Ещё один ежегодный проект «Знамя Победы» направлен на выявление лучших практик сохранения памяти о защитниках Отечества и поддержку творческих и музейных коллективов.

 Кроме того, в этом году в Архангельске впервые пройдёт акция «Река Памяти». На набережной Северной Двины будут установлены 1418 свечей-лампад, символизирующих каждый день Великой Отечественной войны.

Представитель архангельских парламентариев в оргкомитете Иван Воронцов рассказал о ближайших планах на городском уровне:

- По инициативе президента России Владимира Путина на ближайшей сессии городские депутаты рассмотрят вопросы о присвоении ныне живущим участникам Великой Отечественной войны звания "Почетный гражданин города Архангельска" и об установке памятной доски участнику Великой Отечественной войны Александру Яковлевичу Багаеву, капитану 1 ранга, кавалеру трех орденов Красной звезды и Ордена Отечественной войны 1 и 2 степени. Кроме того, решением городских депутатов планируется установка памятника, который будет посвящен летчикам 518-го Берлинского ордена Суворова III степени истребительного авиационного полка, участникам Великой Отечественной войны и войны в Северной Корее. Также будет рассмотрено предложение о присвоении топонимического наименования "Парк Памяти" на острове Кего.

Группа городских депутатов продемонстрировала представительнице Государственной Думы Елене Вторыгиной как живется-можется округу Варавино-Фактория. Фактически это была деловая экскурсия на городскую окраину, совмещенная с встречами с активной частью жителей.

В процессе встреч и обсуждений были рассмотрены различные аспекты, связанные с улучшением жизни в округе и южной части города. В частности, обсуждались вопросы, связанные с медицинским обслуживанием, обновлением инфраструктуры, выполнением социальных программ, предоставлением образовательных услуг, а также ремонтом и строительством школ.

Рим Калимуллин заострил внимание федерального депутата на проблеме модернизации материально-технической базы городской больницы №4 и благоустройства близлежащей территории:

- Наша больница — ключевая в южной части города, очень много жителей ее посещают. Прошу вас, Елена Андреевна, помочь с дальнейшей модернизацией материально-технической базы учреждения, а также благоустройством территории вокруг учреждения.

С большой долей вероятности можно предположить, что «четверке» крупно повезло, и звезды для нее сложатся как надо.

И в конце полезная для всех информация. Депутаты призывают весь архангельский народ, способный держать в руках рабочий инвентарь, принять участие в двухмесячнике по благоустройству любимого города.

Определены дни общегородских субботников: 18, 19, 25, 26, 30 апреля, 6, 16 и 17 мая.

Получить лопаты, метла грабли и мешки под мусор можно по адресам:

Октябрьский округ— пр. Троицкий, 61, каб. 3; т. 43-39-59 (доб. 1102, 1103).
 Ломоносовский округ — пр. Ломоносова, 30, каб. 37; т. 68-37-62.
 Соломбальский округ— пр. Никольский, 92, каб. 10; т. 22-52-42.
Маймаксанский округ — ул. Будённого, д. 5, корп. 1, каб. 2; т. 606-626, т. 24-60-05.
 Майская Горка— ул. Полины Осипенко, 5, корп. 2, каб. 1; т. 66-56-40.
 Варавино-Фактория — ул. Воронина, д. 29, корп. 2, каб. 1; т. 68-58-23.
 Цигломенский и Исакогорский округа— ул. Дежневцев, д. 14, каб. 19; т. 29-59-20.
 Северный округ — ул. Химиков, д. 21, 2 этаж (приёмная), каб. 9; т. 24-55-17.

Для удобства граждан мешки для сбора мусора и инвентарь распространяют через управляющие компании, их можно получить вблизи своего дома.

Проявим патриотизм не на словах в соцсетях, а в деле на улицах!

-

19 апрель 11:47 | : Горячая тема / Политика

Главные новости


Разговение. То, что повар прописал
Архангельские депутаты обсудили как выжать из Арктической зоны по максимуму

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (242)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20