Архангельские депутаты обсудили как выжать из Арктической зоны по максимуму

На заседании профильных комиссий городской Думы под руководством депутата Александра Гурьева народные избранники обсудили вопросы поддержки и развития предпринимательства в Арктической зоне Российской Федерации и развития территории опережающего развития «Столица Севера».



Екатерина Сташкевич, генеральный директор АНО АО «Агентство регионального развития», представила презентацию о развитии и поддержке предпринимательства.



По её словам, инвестиционный климат Архангельской области благоприятен для существующих и новых инвесторов. Режим резидентства в Арктической зоне Российской Федерации, который был введён в 2020 году, активно используется. На 15 апреля 2025 года зарегистрировано 260 резидентов с 294 проектами на общую сумму 215,7 млрд рублей и созданием 7728 новых рабочих мест.



«Основные направления деятельности: строительство, транспорт, производство, туризм, услуги, медицина, лесная отрасль. Уже запущен 101 проект с инвестициями в размере 36 млрд рублей и созданием 4289 рабочих мест. Регион лидирует по субсидированию страховых взносов, получив более 884 млн рублей из федерального бюджета», — рассказала Екатерина Романовна.



Более подробно информация представлена в презентации от Агентства регионального развития, которая прилагается.



Также на совещании было отмечено, что наиболее привлекательными направлениями для инвестиций в Архангельске являются: жилищное строительство — 30%, транспорт и логистика — 15%, услуги населению — 14%, производство — 10%.



«Сегодняшнее обсуждение мер поддержки предпринимательства в Арктической зоне демонстрирует, что Архангельская область стала настоящим драйвером арктического развития. 178 резидентов АЗРФ в нашем регионе — это 69% от общего числа по Арктике! Цифры впечатляют: 191 млрд рублей инвестиций, 6,5 тысяч новых рабочих мест, 54,5 млрд рублей ожидаемых налоговых поступлений», — отметила заместитель председателя комиссии по экономике и инвестиционной политике Кристина Саблина.



Однако, по её словам, задача не только привлекать инвестиции, но и создавать устойчивую модель развития, где бизнес-интересы гармонично сочетаются с социальными потребностями территории.



В ходе заседания народные избранники ознакомились с информацией о создании и развитии ТОР «Столица Севера» на территории Архангельска.

Напомним, что 9 августа прошлого года Правительство Российской Федерации утвердило постановление о создании территории опережающего развития в городе Архангельске — ТОР «Столица Севера». Создание ТОР направлено на формирование условий для обеспечения устойчивого социально-экономического развития города Архангельска, Архангельской области и Арктической зоны Российской Федерации, развития инвестиционного потенциала города, а также выход на качественно новый уровень комфортной городской среды и формирование условий для обеспечения качественным жильём.



В настоящее время необходимо отметить два ключевых направления развития ТОР:



- Реализация проекта государственной поддержки жилищного строительства «Арктический квартал» на территории ТОР.



- Создание индустриального (промышленного) парка для размещения малых и средних промышленных предприятий с целью решения проблемы нехватки готовых инвестиционных площадок в регионе.



Для запуска программы «Арктический квартал» определены четыре незастроенных участка для жилищного строительства в динамично развивающемся округе Архангельска — Майской горке. Планируется построить более 201 тысячи квадратных метров жилой площади. Исходя из нормативной стоимости квадратного метра жилья в 92 тысячи рублей, установленной для Архангельской области Министерством строительства России, регион может получить субсидию в размере от 690 миллионов до 2,7 миллиарда рублей. Также необходимо учесть затраты на технологическое подключение, которые составляют около 500 миллионов рублей.



Что касается создания промышленного парка, то, как рассказала на совещании Мария Анисимова, заместитель министра экономического развития и промышленности Архангельской области, в настоящее время решается вопрос о выделении федеральных средств, со стороны региона всё готово.



Инвестиционная площадка ТОР планируется к размещению на территории недостроенного приборостроительного завода, расположенного в привокзальном районе Архангельска. В рамках первого этапа площадь освоения составляет 33 гектара, в перспективе — до 44 гектаров.



Заключены соглашения о намерениях по реализации трёх крупных инвестиционных проектов:



- Создание центра обработки данных.



- Строительство завода по производству железобетонных изделий.



- Фармацевтическое производство на основе йода.



Общий объём инвестиций в основной капитал потенциальных резидентов составляет около 3 миллиардов рублей.



Кроме того, в ТОР включены другие участки, расположенные в разных частях города.



«Сегодня крупный и средний бизнес заинтересован в быстром запуске территории опережающего развития «Столица Севера». Разработаны серьёзные преференции для резидентов — административные (предоставление земельных участков без торгов в аренду на льготных условиях, режим «одного окна» для инвестора и т. д.) и налоговые (налог на прибыль и на имущество 0 % в течение первых пяти лет, пониженные социальные взносы и т. д.)», — отметили представители регионального минэкономразвития в ходе встречи.

В ходе встречи участники обсудили ряд важных вопросов. В частности, Ксения Корюкина подняла тему подключения новых производственных мощностей к существующим инженерным сетям и их модернизации. Александр Назаренко, в свою очередь, отметил возможность получения льготного финансирования для местных предприятий.



По словам Ивана Кулявцева, уполномоченного по защите прав предпринимателей при губернаторе Архангельской области, он регулярно обращается с вопросами о поддержке бизнеса и имеет полное взаимопонимание с экономическим блоком правительства и Агентством регионального развития.



Подводя итоги встречи, председатель комиссии по экономике и инвестиционной политике городской Думы Александр Гурьев подчеркнул открытость городских и региональных властей в привлечении и развитии бизнеса в столице Поморья.



«Сегодня состоялся открытый диалог, в ходе которого все стороны подтвердили свою готовность к совместной работе. Необходимо развивать соответствующую инфраструктуру. Наша комиссия и городская Дума в целом готовы рассматривать конкретные предложения и инициативы от бизнеса. Мы надеемся, что это поможет привлечь ещё больше инвестиций как в наш город, так и в регион в целом», — отметил Александр Евгеньевич.



