Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В храме с "двойными небесами" Кенозерья прозвучала божественная литургия

    В Почезерском храмовом комплексе — памятнике русского деревянного зодчества XVIII – XIX вв. на территории Кенозерского национального парка — совершили Божественную литургию. Службу в летней шатровой церкви Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня возглавил иеромонах Антоний (Ласточкин).

    Церковь известна уникальным явлением — двойными «небесами», в молельном помещении они состоят из 16 граней, а в алтаре из 12. «Небеса» — деревянные конструкции потолка, расписанные на библейские сюжеты.

    Как мы сообщали ранее, богослужения в храмовом комплексе совершаются регулярно в теплое время года, на них собираются местные жители и гости.

    Почезерский храмовый комплекс XVIII — XIX вв. — выдающийся памятник русского деревянного зодчества. Сложный по архитектурной форме, он представляет собой «тройник». Храмы такой формы были характерны для Русского Севера. Как сообщается на сайте Кенозерского парка, сегодня из 150 северных «тройников» сохранилось всего шесть. Среди них Почезерский ансамбль выделяется чрезвычайно редкой в русском деревянном зодчестве диагональной объемно-пространственной композицией, аналогов которой в России не сохранилось. Все здания ансамбля образуют единое пространство — холодная шатровая церковь соединена галереей и переходами с трапезной и теплой церковью, а через нее переходом с шатровой колокольней. Бревенчатая ограда, окружающая постройки ансамбля, является наряду с бревенчатой оградой кладбища, расположенной в 300 м от ансамбля, редчайшим в России образцом подобных ограждений.

    Напомним, что Почезерский храмовый комплекс открыли после реставрации в августе 2018 года. Освятил его и совершил в нем Литургию впервые за 80 лет епископ Плесецкий и Каргопольский Александр.

    Несмотря на статус объекта культурного наследия федерального значения, к началу 1980-х годов две церкви и колокольня Почезерского погоста находились в аварийном состоянии. Тогда были проведены частичные консервационно-реставрационные работы.

    Возобновили реставрацию ансамбля в 2001 году. В 2002 году специалисты впервые в России осуществили уникальную операцию по подъему 200-тонной шатровой церкви Происхождения Честных Древ Креста Господня с помощью технологии лифтинга и замены венцов в теле памятника, не прибегая к его раскатке.

    В 2008–2009 годах была воссоздана не сохранившаяся ограда вокруг храмового комплекса на основе редких фотографий Ивана Билибина, сделанных в 1903 году. Последние реставрационные работы завершились в 2018 году. 


24 июль 09:22 | : Будни / Верую

Главные новости


Дурак против Арлекино в фильме Юрия Быкова «Хозяин»
Мезенки

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (322)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20