Архангельские депутаты приговорили аварийные дома к ликвидации

Как сообщает официальный сайт Архангельской городской Думы, в городском парламенте прошло заседание постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии, которое возглавил депутат Михаил Иванов.



Одним из обсуждаемых вопросов было состояние дел с ликвидацией аварийных деревянных домов в Архангельске.



На данный момент в Архангельске насчитывается 298 таких домов, из которых более 130 уже расселены и требуют сноса, а в остальных ещё прописаны люди.



В 2024 году было заключено 16 контрактов на оплачиваемый снос домов на общую сумму около 4,3 миллиона рублей. Всего за прошедший год было снесено 52 дома, из которых 36 были снесены на безвозмездной основе.



В бюджете города на 2025 год запланировано выделить 8 миллионов рублей на снос домов. Уже заключены контракты на 2,5 миллиона рублей, снесено 10 домов. Планируется снести ещё 90 домов на сумму 5,5 миллиона рублей.



Директор департамента горхоза Николай Худяков сообщил, что стоимость вывоза остатков одного разобранного дома составляет около 350 тысяч рублей, а полный снос — более 700 тысяч рублей.



По его словам, в последнее время местные компании редко соглашаются разбирать дома бесплатно.



Депутат Алексей Бельков поинтересовался, как обстоят дела со стоимостью сноса расселённых домов в других регионах.



Николай Худяков ответил, что далеко ходить не надо за примером, в соседнем Северодвинске снос одного дома стоит около миллиона рублей.

Заместитель председателя городской Думы Владимир Хотеновский поинтересовался, сколько времени требуется для полного сноса деревянного дома с вывозом мусора и очисткой территории.



Николай Викторович ответил, что в среднем подрядчику требуется около недели, если он работает на договорной основе.



Депутат Сергей Чанчиков справедливо отметил, что у подрядчиков в последние годы нет заинтересованности в разборке домов, поскольку им некуда продавать материалы, так как лесопромышленные предприятия стали работать преимущественно на внутренний рынок.



Председателя городской Думы Ивана Воронцова интересовало, в каком состоянии подрядчик оставляет участок после сноса дома и сколько всего аварийных деревянных домов в городе.



Директор департамента горхоза пояснил, что подрядчик должен полностью очистить территорию от мусора и вывезти его на полигон, чтобы осталась ровная площадка, которую также необходимо благоустроить. «Что касается количества домов, то на сегодня порядка 1700», — прокомментировал Николай Викторович.



Стоит отметить, что в Архангельске всего около 3700 деревянных домов. Эти цифры явно вызвали беспокойство у народных избранников.



Депутат Михаил Орлов заявил, что необходимо бить тревогу, поскольку скоро начнут разрушаться панельные дома, а мы не можем решить проблему с деревянными домами.



Поддержал коллегу также и депутат Сергей Чанчиков. «Если провести экспертизу оставшихся 2 тысяч деревянных домов, то, мне кажется, процент аварийности подскочит существенно», — сказал Сергей Андреевич.

Кроме этого, Михаил Орлов поднял и другую актуальную проблему. «Также достаточно остро стоит вопрос с аварийными деревянными домами культурного значения (как пример, дом Калинина), есть опыт передачи их в аренду инвесторам, но, как показывает практика, такой успешный опыт можно пересчитать по пальцам, а данные дома муниципалитет снести не может, так как они находятся под защитой федерального и регионального законодательства. Эти программы реализуются на территории нашего города, но очень дорогостоящие», — обозначил проблему Михаил Петрович.



Народный избранник Владислав Грачёв спросил о критериях отбора домов для сноса.

Николай Худяков пояснил, что критерии определяются руководством города и области, и в первую очередь сносятся дома в центральных округах и на проездных дорогах, чтобы сделать город более красивым и привлекательным для туристов.



Председатель комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии городской Думы Михаил Иванов, ведущий заседание, подвёл итоги обсуждения:



- Снос расселённых домов — это необходимый шаг для улучшения городской инфраструктуры и повышения качества жизни жителей. Однако важно обеспечить прозрачность и информирование граждан о планах по переселению, а также о дальнейших действиях по использованию освобождаемых территорий.